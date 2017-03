Coi chừng sợi chỉ làm mất ngón tay

Vì buôn bán tại chợ nên cha mẹ đưa bé T.N.Y. theo, hằng ngày cha mẹ bé chỉ vệ sinh thân thể bằng cách lau người mà ít chú ý đến tay chân của bé vốn được che kín trong bao.



Thấy bé khóc thét cả đêm và quấy không ngủ, người nhà bỏ bao tay ra kiểm tra thì thấy có một cọng chỉ của bao tay tưa ra quấn siết chặt ngón hai tay trái của bé. Vòng chỉ siết chặt đến nỗi đầu ngón tay của bé thâm tím và sưng đỏ lên. Cha mẹ bé vội đưa bé vào bệnh viện cấp cứu. May mắn các bác sĩ đã cắt cọng chỉ siết ngón tay ra kịp thời nên đầu ngón của bé có hồng trở lại.



Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cẩn thận lưu bé lại theo dõi thêm liệu ngón tay có nhiễm trùng và hoại tử tiến triển sau đó không do ngón tay của bé bị thiếu máu nuôi khá lâu.Qua trường hợp này, lưu ý các bậc cha mẹ khi đeo bao tay bằng len, vải giữ ấm cho bé nên đặc biệt chú ý, không chủ quan mà thường xuyên mở bao tay kiểm tra đầu ngón bé có bị vướng, bị kẹt chỉ tưa ra không.



Ngoài ra, do bé còn quá nhỏ nên đôi khi chỉ phản ứng bằng cách quấy khóc, bỏ bú. Gặp các trường hợp như vậy, cha mẹ nên kiểm tra bao tay, bao chân xem có vấn đề gì không.



Theo BS TRƯƠNG ANH MẬU, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TTO)