Coi chừng trẻ tử vong do bị lắc mạnh

Dấu hiệu của hội chứng trẻ bị lắc - Trẻ bị kích thích mạnh, thay đổi hành vi thông thường, không tiếp xúc. - Đờ đẫn, lơ mơ, hoặc ngủ mê mệt, cơ nhão. - Da xanh tái, nhìn thấy rõ nhất ở vùng trán. - Ăn, khó bú, khó nuốt hoặc nôn không có lý do rõ ràng. - Khó thở, ngừng thở hoặc co giật. - Cổ sưng nề, cứng, quẹo về một bên, khó quay. Phạt tù cha mẹ gây ra hội chứng trẻ bị lắc Tại Mỹ, ước tính có khoảng 1.200 đến 1.400 trẻ bị chấn thương hoặc chết do rung lắc mỗi năm (theo Trung tâm Quốc gia kiểm soát hội chứng trẻ bị lắc). Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn nhiều bởi nhiều trường hợp không phát hiện được. Tất cả các bệnh viện sản khoa của Mỹ đã cung cấp băng hình để đào tạo cho cha mẹ về hội chứng này. Luật pháp Mỹ cũng quy định buộc tội ngược đãi và hình phạt tù những người làm cha mẹ đã gây hội chứng này cho trẻ mặc dầu không cố ý.