Còn 10 tỉnh có số ca bệnh tay chân miệng cao

Số bệnh nhân được phát hiện tại các tỉnh, thành trong tháng 11 giảm 8% so với tháng 10. Tuy nhiên, vẫn còn 10 tỉnh, thành phố có số ca bệnh tăng cao là: Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cà Mau, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang và Long An. Trong tháng 11, mỗi tỉnh, thành này phát hiện từ 218 - 266 bệnh nhân.

Cục Y tế dự phòng vẫn đang phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định nguyên nhân của sự tăng cao bất thường về số mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng ở nước ta trong năm nay.

Theo Nguyệt Minh (Dân Việt)