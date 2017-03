Cơn đau do sex gây ra

Điều này khiến đối tác cảm thấy chán nản và bản thân người đau có cảm giác hụt hẫng thậm chí dẫn đến tâm lý sợ ân ái. Vậy nguyên nhân nào gây ra đau khi sinh hoạt vợ chồng? Dưới đây là những khả năng có thể xảy ra:



1. Viêm vùng chậu

Đây là một trong những nguyên nhân gây đau đớn khi quan hệ. Bệnh này bao gồm một số triệu chứng như: ớn lạnh, đau lưng, đau bụng, tiết dịch âm đạo và xung huyết nhanh chóng… Bệnh có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh. Phẫu thuật có thể cần thiết trong trường hợp bị viêm vùng chậu nặng. Điều quan trọng là chuẩn đoán bệnh càng sớm càng tốt để loại bỏ bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với hệ thống sinh sản của bạn. Bệnh lây lan qua đường tình dục.

2. Cơn co âm đạo

Các cơn co này do các cơ sàn chậu (cơ PC) thắt chặt khiến cho việc thâm nhập vào âm đạo gặp khó khăn. Tùy thuộc vào cường độ, các triệu chứng cơn co âm đạo có thể bắt đầu từ cảm giác nóng rát ở âm đạo khi có va chạm cho đến việc âm đạo đóng cửa hoàn toàn.

Các mức độ của cơn co âm đạo

Mức độ 1: Cảm thấy khó chịu hoặc nóng rát, căng tức ở âm đạo nhưng sau đó cảm giác này có thể giảm bớt.

Mức độ 2: Nóng rát và đau tức ở mức nặng hơn, có xu hướng kéo dài hơn.

Mức độ 3: Các cơ âm đạo thường xuyên đau tức khi cho những cọ xát và di chuyển khó khăn và đau đớn.

Mức độ 4: “Đối tác” không thể xâm nhập do đóng kín cửa âm đạo. Nếu buộc phải thâm nhập thì người phụ nữ sẽ vô cùng đau đớn.

3. Khô âm đạo

Âm đạo bị khô có thể là dấu hiệu của một vấn đề tình cảm hoặc tâm lý, hoặc chỉ đơn giản của sự thiếu ham muốn. Mức độ oestrogen giảm khiến cho thành âm đạo bị teo đi và kết quả là giảm tiết chất nhờn bôi trơn tự nhiên. Cần có nhiều thời gian hơn để âm đạo có thể tự bôi trơn. Phụ nữ đang căng thẳng hoặc ăn kiêng sẽ sinh ra ít estrogen hơn từ các tuyến thượng thận của họ, và do đó nguy cơ khô âm đạo tăng lên.

Có thể nói rằng, âm đạo thỉnh thoảng bị khô là hoàn toàn bình thường, và không có gì đáng phải lo ngại cả. Bạn cũng có thể sử dụng dầu bôi trơn nhưng không bao giờ sử dụng dầu bôi trơn gốc dầu với bao cao su vì nó có thể phá hỏng bao cao su. Đừng quên nước bọt: nó là một chất bôi trơn tự nhiên, thực dụng và rất có hiệu quả!

4. Dị ứng

Nhiều người khi quan hệ tình dục có thể bị dị ứng với tinh dịch hay nói cho đúng là dị ứng với thành phần protein có trong tinh dịch. Cũng có thể bị dị ứng cả khi đã dùng bao cao su vì tuy quen gọi như thế nhưng trên thị trường có bao làm bằng latex có đến 1% dân số bị dị ứng với bao làm bằng latex hoặc có thể thay bằng bao làm bằng polyurethane hoặc bao làm bằng ruột cừu. Bạn tình dị ứng với loại bao nào thì tránh dùng loại đó. Có người còn dị ứng với cả mồ hôi của bạn tình vì thế cần xem xét đầy đủ trước khi kết luận là bị dị ứng với tinh dịch. Nếu tình trạng dị ứng nghiêm trọng cần gặp thầy thuốc để phát hiện cả những nguyên nhân có thể gặp khác hoặc dùng liệu pháp giải mẫn cảm (còn gọi là liệu pháp miễn dịch) để phòng ngừa các tác nhân gây dị ứng.

Liệu pháp này giúp người bị dị ứng quen dần chấp nhận dần với tác nhân gây dị ứng (một chất nào đó) bằng cách tiêm dưới cánh tay một lượng tăng dần chất đó sau khi đã được xử lí khoa học. Mục đích của liệu pháp này là làm cho hệ miễn dịch bớt nhậy cảm với tác nhân đó nhưng liệu pháp cần do thầy thuốc quyết định.

5. Bệnh Herpes

Herpes sinh dục là một bệnh có khả năng lây nhiễm qua đường tình dục cao. Nguyên nhân là do virus Herpes simplex (HSV). Các virus này xâm nhập vào cơ thể qua những lỗ hổng trên da hoặc trên màng nhầy của bạn.Bệnh đặc trưng với những triệu chứng như đau, ngứa, khó chịu ở vùng cơ quan sinh dục. Đường lây truyền chủ yếu là do quan hệ tình dục. Dấu hiệu và triệu chứng: đau và ngứa da vùng cơ quan sinh sinh dục, những mụn nước, bọng nước hoặc những vết loét da.

Các dấu hiệu khởi đầu là đau và ngứa, thường xảy ra sau 2-7 ngày sau khi nhiễm virus. Vài giờ đến vài ngày sau giai đoạn đầu này thì vết loé bắt đầu xuất hiện. Ở nữ, vết loét có thể xuất hiện ở vùng âm đạo, cơ quan sinh dục ngoài, mông, hậu môn, hoặc bên trong cổ tử cung. Các vết loét gây ra đau đớn rất nhiều khi đi tiểu. Vết loét đầu tiên chỉ là một chỗ sưng đỏ nhỏ, mềm, đau, rồi trở nên mọng nước trong vòng một vài ngày. Sau đó chúng vỡ miệng ra trở thành vết loét, gây rỉ dịch hoặc chảy máu. Sau 3-4 ngày vết loét đóng mài (vảy) và dần dần lành lại. Bạn phải chịu đựng những đau đớn và nhiều cảm giác khó chịu khác ở vùng sinh dục cho đến khi sạch virus. Trong giai đoạn bộc phát, có thể có các triệu chứng nhiễm virus thông thường giống bệnh cúm, gồm sốt, nhức đầu và nổi hạch bẹn.

Chu kỳ bị Herpes sinh dục rất đặc biệt. Các dấu hiệu và triệu chứng trên có thể tái phát qua hàng năm. Có những người bị tái phát hàng tháng. Tuy vậy hầu hết bệnh nhân bị bộc phát không thường xuyên.

Hiện chưa có liệu trình điều trị cho herpes sinh dục. Tuy nhiên có thể dùng thuốc ức chế virus như Acyclovir (Zovirax), Famciclorvir (Famvir) và Valacyclovir (Valtrex) có thể giúp vết loét lành nhanh chóng hơn cũng như hạn chế tái phát.

6. Nhiễm nấm

Môi trường bên trong âm đạo rất nhạy cảm nên dễ bị nhiễm trùng. Cơ đau thường gặp nhất đó là có cảm giác như bị đốt hay châm chích. Cùn với những triệu chứng này, bạn còn thấy ngứa và chảy mủ. Bạn cần đến gặp bác sĩ để tìm hiểu về các loại nấm trước khi mua thuốc để tránh phải hối tiếc.

Theo Chi Anh (Ngôi sao)