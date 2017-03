Con suy kiệt vì mẹ cho uống sữa không rõ xuất xứ

Các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mặt phù nề, thở nhanh, phù hai chân, toàn thân tím tái. Chẩn đoán cho thấy bé bị viêm phổi nặng, suy hô hấp trên nền suy dinh dưỡng thể phù.









Việc hỗ trợ hô hấp, điều trị viêm phổi và cung cấp dinh dưỡng được tiến hành ngay sau đó. Chỉ sau nửa ngày cấp cứu, bệnh nhân hồng hào trở lại, hiện tượng thở nhanh cũng cải thiện.Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến bé bị suy dinh dưỡng thể phù là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý.Lúc bé sinh nặng 2,6 kg nhưng ba tháng sau chỉ nặng 2,7 kg.Suy dinh dưỡng thể phù thường gặp ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ, nên đã sử dụng sữa xá cân ký vốn không có nhiều chất dinh dưỡng. Bệnh khiến mặt bệnh nhân phù lên nhưng chân tay khẳng khiu, trương lực cơ yếu, rối loạn sắc tố da, thiếu máu, gan to, phù, giảm đạm máu và ảnh hưởng đến sự phát triển của thể chất.Mẹ bệnh nhi cho biết, bé là con thứ 5, do hoàn cảnh khó khăn, vừa sinh xong chị phải đi làm không cho bé bú nên mua loại sữa không có nhãn hiệu với giá chưa đến 30.000 đồng một kg để con uống. “Tôi thấy con mình không tăng cân nhưng cũng đành chịu”, chị này nói.Để tránh tình trạng suy dinh dưỡng thể phù, các bác sĩ khuyên nếu gia đình không có điều kiện để các loại sữa công thức phù hợp, thì nên cho bé bú sữa mẹ. Không nên tin tưởng vào các loại sữa giá rẻ không nguồn gốc vì thành phần dinh dưỡng của loại sữa này rất thấp.Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên phó Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM cho biết, sữa giá rẻ không bao gì thực là loại bột béo. Khi pha ra nước, sữa này có màu đục trông như sữa nhưng thực ra thành phần dinh dưỡng rất thấp.Theo Trung Hào (VNE)