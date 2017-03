Con trai vú to, phải làm sao?

PGS.TS.BS Hứa Thị Ngọc Hà, trưởng phòng khám vú, bệnh viện đại học Y dược TP.HCM: Vú to ở nam giới có thể do tích tụ nhiều mô mỡ trong vú ở những người có thể tạng mập; bị bệnh nữ nhũ, hay còn gọi là nữ hoá tuyến vú (gynecomastia). Có thể xuất hiện lúc mới sinh (do ảnh hưởng nội tiết tố của mẹ), ở tuổi thiếu niên và người già. Ở thiếu niên nam, bệnh nữ nhũ dậy thì, không phải do béo phì, có thể nhỏ lại hay biến mất trong vài năm.



Ngoài ra, một số thuốc có thể có tác dụng phụ gây vú to ở nam giới như spironolactone. Cách điều trị bệnh nữ nhũ tuỳ thuộc vào nguyên nhân, có thể dùng thuốc kháng nội tiết tố nữ hay phẫu thuật lấy bớt mô vú. Bạn nên đi khám để được bác sĩ tư vấn cụ thể hơn cho tình trạng của mình.



Theo SGTT.VN