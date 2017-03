Còn trẻ, không nên lạm dụng sâm

Tôi được biết trà sâm với mật ong sẽ nóng và ảnh hưởng đến gan mà cô ấy lại hơi có mụn. Vậy cho hỏi cách chữa trị đó có tốt không?





L.X.T.



- Trà sâm Hàn Quốc là thức uống giải khát có tác dụng bổ trung ích khí, bổ phổi và tì vị, kích thích tiêu hóa, làm giảm stress, tăng cường thể lực. Tuy nhiên sâm cũng có những tác dụng phụ không mong muốn như gây tăng huyết áp, phá huyết, không được dùng cho người hay lạnh bên trong cơ thể (thể hàn). Dù sao không nên lạm dụng sâm vì bạn của bạn còn trẻ.Tuy nhiên, mật ong tốt, nhuận bổ khí huyết, có thể dùng mỗi ngày một muỗng canh pha trong nước cam uống giúp gia tăng sức đề kháng cho cơ thể.Dấu hiệu mệt mỏi có thể do nhiều nguyên nhân, hoặc do stress, hoặc do hệ miễn dịch suy yếu, giảm sức đề kháng.Theo y học cổ truyền, cũng có nguyên nhân là do khí huyết không thông dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, kém ăn. Nếu dùng Lục vị ẩm thì bài thuốc này cũng không phù hợp. Bài Lục vị điều trị các chứng như biếng ăn, ra mồ hôi trộm, đái dầm, người nóng, gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm, khó ngủ.Theo bạn kể, cô bạn của bạn mới 22 tuổi nhưng có nhiều triệu chứng như mệt mỏi, kinh nguyệt không đều, đau đầu, đau nhức mình mẩy, tiêu hóa kém, mụn nhiều, càng không nên tự ý dùng thuốc mà nên sớm đến khám ở các phòng khám bệnh để được tư vấn và có hướng điều trị đúng hơn.Ngoài ra, cô ấy cần ăn rau củ quả có màu sậm, màu cam, màu đỏ, nhiều vitamin A, C, bổ sung khoáng tố, chống oxy hóa tế bào và gia tăng sức kháng bệnh cho cơ thể. Tránh lo lắng, suy nghĩ nhiều, nên tập thư giãn, đi bộ, thể dục nhẹ nhàng để giúp tinh thần thư thái hơn...Theo DS LÊ KIM PHỤNG(TTO)