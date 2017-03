Công dụng tuyệt vời của vỏ chanh

Tuyệt vời nhà họ cam!

Gần đây, các nhà khoa học và dinh dưỡng học đã khám phá một nhóm hóa chất có hoạt tính sinh học cao là flavonoid.

Chính flavonoid cùng vitamin C sẽ hình thành “cặp bài trùng” và càng làm tăng vai trò của vitamin C trong cơ thể, chống chọi trước cơn bão ôxy hóa. Các hợp chất flavonoid này còn được gọi bằng một cái tên mỹ miều là vitamin P, vốn rất dồi dào ở rau cải và trái cây. Hiện trên thị trường có bán rất nhiều chế phẩm gọi là bổ sung vitamin C. Thực ra, đây là loại vitamin C tổng hợp (ascorbic acid) và hầu như chẳng có tác dụng gì mấy trên cơ thể. Thiếu các chất flavonoid trong trái cây citrus thì ascorbic acid được bổ sung sẽ rất dễ dàng bị ôxy hóa và sinh ra những sản phẩm có thể gây nguy hại cho cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao ăn thực phẩm trái cây, rau cải sẽ được cung cấp nguồn vitamin tốt hơn là từ các chế phẩm bổ sung vitamin.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các bioflavonoids trong chanh, cam, quýt, bưởi... có tác dụng ổn định và củng cố độ bền của thành mạch cũng như ổn định lưu lượng máu nhờ vào khả năng kháng viêm của những chất dinh dưỡng thực vật này. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm cung cấp oxygen cho các mô của cơ thể, đồng thời giúp cơ thể ổn định huyết áp. Những chất flavonoid trong chi citrus cũng có tác dụng làm giảm sưng đau, phù thũng và hỗ trợ hô hấp khi gặp các vấn đề về phổi...

Hesperidin là một loại flavonoid được tìm thấy nhiều nhất ở phần vỏ và màng trắng bám ở các múi của các trái cây thuộc chi citrus. Hesperidin thường được dùng để điều trị các trường hợp suy giãn tĩnh mạch, bệnh trĩ... Nếu chế độ dinh dưỡng thiếu hesperidin sẽ làm giảm chức năng của các mao mạch, gây ra các chứng đau chân.





Năm 1962, bác sĩ Robert Cragin đã “âm thầm” sử dụng những chất flavonoid trên các lực sĩ, vận động viên. Bác sĩ Cragin nhận thấy những nhóm vận động viên được cung cấp flavonoid có tần suất tổn thương cơ, khớp thấp hơn nhóm không được cung cấp chất này. Khi có chấn thương xảy ra, nhóm được cung cấp flavonoid cũng sẽ nhanh chóng bình phục hơn nhóm không dùng.

Nguồn cung cấp các chất flavonoid kèm với vitamin C nhiều nhất là ở chanh, chanh giấy, bưởi, cam, tắc... Chúng đạt hàm lượng cao nhất khi trái chín trên cây (chứ không phải dú ép hoặc dùng hóa chất thúc chín). Khi trái đã hái khỏi cây thì càng để lâu, hàm lượng flavonoid và vitamin C càng giảm dần.

Để tận dụng nguồn flavonoid thì đừng... vắt chanh bỏ vỏ. Hãy dùng vỏ chanh (kể cả cam, quýt, bưởi...) cắt sợi mỏng cho vào thức ăn (với điều kiện là vỏ sạch), tùy vào tài chế biến của các bà nội trợ. Khi ăn cam, quýt thì nên ăn luôn những màng trắng bám vào múi để khỏi phí của trời.