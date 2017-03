Cực khoái giúp chống lão hóa

Con người sẽ trẻ trung và khỏe mạnh hơn nếu thường xuyên đạt “đỉnh” - Ảnh: Shutterstock



Theo Đức Trí (TNO)

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để tìm hiểu về vai trò của cực khoái đối với sức khỏe con người. Theo đó, cực khoái có liên quan tích cực đến sự trẻ trung và các vấn đề về sức khỏe con người.Cực khoái và sự trẻ trung. Theo tiến sĩ Mervyn Patterson, bác sĩ về thẩm mỹ da liễu, đồng sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Woodford tại Danbury (Anh), trạng thái “đỉnh” làm tăng dòng chảy của máu đến da bằng cách kích thích hệ thần kinh đối giao cảm, làm mạch máu giãn ra, giúp làn da trở nên hồng hào hơn.Trong quá trình này, cơ thể cũng phóng thích DHEA, một hoóc môn chống lão hóa, khiến cho bạn trẻ trung hơn. Những đôi lứa “hành sự” ít nhất ba lần/tuần thì nhìn trẻ hơn 10 tuổi so với những người làm “chuyện ấy” dưới hai lần/tuần.Trạng thái cực khoái làm chúng ta hạnh phúc hơn và sản sinh ra những hóa chất làm chúng ta khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, theo tiến sĩ David Weeks, nhà thần kinh học tại Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh (Anh).Cực khoái và bệnh cảm lạnh. Cực khoái còn giúp bạn ít mắc bệnh cảm lạnh hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết, làm “chuyện ấy” một hoặc hai lần mỗi tuần làm tăng nồng độ IgA, một kháng thể trong nước bọt giúp cho hệ miễn dịch chống lại siêu vi trùng gây bệnh.Cực khoái và giấc ngủ. Trạng thái “đỉnh” thậm chí còn có tác dụng tốt hơn thuốc ngủ vì lượng oxytocin được sinh ra từ quá trình phản ứng hóa học tự nhiên này giúp điều hòa giấc ngủ.Cực khoái và bệnh tim. Tiến sĩ Lisa Turner, chuyên gia trị liệu tình dục, người sáng lập tổ chức Psyacademy chuyên huấn luyện cho các bác sĩ tâm thần tại Hampsire, Anh nói: “Nếu bạn không muốn bị đau tim, vậy hãy thường xuyên đạt cực khoái. Một nghiên cứu tại Israel phát hiện những phụ nữ mắc bệnh tim thường ít đạt được cực khoái và ngược lại”.Cực khoái và căng thẳng. Làm “chuyện ấy” thường xuyên giúp giảm căng thẳng. Trong quá trình cực khoái, não phóng thích các endorphins có tác dụng làm dịu cơn đau và sự căng thẳng.Đồng thời hoóc môn prolactin cũng được phóng thích, giúp cơ thể dễ chịu hơn, theo Asley Grossman, nhà nghiên cứu từ Trường đại học Oxford (Anh). Các nhà khoa học Anh còn phát hiện rằng thường xuyên đạt cực khoái sẽ làm giảm huyết áp.Cực khoái và ung thư tuyến tiền liệt. Cực khoái có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt khi lớn tuổi, đặc biệt là ở nam giới. Khi đạt cực khoái, tinh dịch được phóng ra làm sạch tuyến tiền liệt.Trạng thái này cũng làm tăng nồng độ testosteron và giúp bảo vệ tim.Cực khoái và ung thư vú. Một nghiên cứu tại Hy lạp còn phát hiện rằng những người nam và nữ ít đạt được cực khoái thì có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn 25% so với những người khác.Cực khoái và bệnh viêm khớp. Một nghiên cứu tại New Jersey (Mỹ) phát hiện những phụ nữ thường xuyên đạt “đỉnh” trong chuyện chăn gối thì đối phó tốt hơn với các cơn đau do viêm khớp.