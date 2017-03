Cúm H1N1 hiện được xem là bệnh cúm mùa

Đại dịch cúm 2009 - cúm A/H1N1 hay còn gọi là cúm lợn (cúm heo) được phát hiện vào tháng 3-2009, đầu tiên ở Mexico, sau đó lan đến Mỹ và tiếp tục lan rộng trên thế giới. Tại Việt Nam, ca mắc cúm A/H1N1 đầu tiên được phát hiện vào ngày 31-5-2009 từ một du học sinh từ Mỹ về. Ngày 11-6-2009, WHO công bố dịch toàn cầu, nâng mức báo động lên cấp 6. Đến ngày 10-8-2010, WHO tuyên bố đại dịch cúm A/H1N1 trên toàn cầu đã kết thúc. Cúm A/H1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A/H1N1 gây ra. Bệnh lây truyền từ người sang người qua nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Người mang virus cúm A/H1N1 có khả năng truyền virus cho những người xung quanh trong thời gian bảy ngày kể từ khi có triệu chứng của bệnh.