Cụt 2 tay vì bị điện giật trong lúc lắp biển hiệu

Tai nạn trên xảy đến với T.A.S. (19 tuổi, ngụ tại huyện Di Linh, Lâm Đồng) vào ngày 20/9. Được biết, trước khi tai nạn xảy đến anh S. đang lam việc tại một cơ sở hàn ở địa phương. Sáng 20/9 như thường ngày S. đến chỗ làm việc thì một gia đình đối diện với cơ sở hàn sang nhờ ráp lại tấm biển hiệu vừa bị cơn giông tối trước đó thổi rớt.

S. nhiệt tình bắt tay vào công việc, trong lúc leo lên mái tôn anh cầm theo cây sắt nhỏ để đo khoảng cách chuẩn bị cho các mối hàn. Bất ngờ một tiếng “xoẹt” vang lên, luồng điện cao thế từ đường dây trên đầu phóng xuống, S. ngã ra mái tôn bất tỉnh. Mọi người đưa S. đến bệnh viện trong tình trạng áo quần tơi tả, hai cánh tay cháy đen, hai chân bỏng nặng.

Sau khi được bệnh viện địa phương sơ cứu, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Tại khoa Bỏng và Tạo hình, bác sĩ cho biết bệnh nhân bị tia bỏng tia lửa điện với diệnt ích hơn 20% toàn cơ thể trong đó hai tay và hai chân bỏng nặng độ III, IV. Sau nhiều ngày cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân dần vượt qua được tình trạng suy thận, sức khỏe cải thiện. Nhưng hai cánh tay bị điện phóng trực tiếp của S. gần như bị nướng chín, cơ và xương chết, không thể phục hồi. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ 3/4 cả hai cánh tay của S.

Cùng với bỏng lửa bỏng điện là tai nạn đặc biệt nguy hiểm thường cướp đi sinh mạng của nạn nhân hoặc để lại thương tật suốt đời. Để hạn chế những tai nạn thương tâm này, bác sĩ khuyến cáo người dân nên tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình, sử dụng thiết bị điện trong nhà phải tuyệt đối an toàn, xa tầm tay của trẻ; không tự ý leo trèo lên đường điện cao thế; không xây dựng nhà cửa, gắn biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Theo Vân Sơn (Dân trí)