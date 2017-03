Cứu bé gái 11 tuổi bị xuất huyết não

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trước đó ba ngày, bé N. hay than nhức đầu, chóng mặt kèm nôn ói. Thấy các triệu chứng cứ ngày càng tăng, gia đình đưa bé vào bệnh viện khám. Kết quả chụp CT sọ cho thấy có khối xuất huyết não thất. Tại Nhi Đồng 2, sau khi hội chẩn liên viện với bệnh viện đại học Y dược, TP.HCM, các bác sĩ quyết định mổ can thiệp nội mạch bít túi phình này cho bé.



Hiện bé đã hết nhức đầu, ăn uống tốt. Túi phình mạch máu não là một dạng bất thường của mạch máu, do mạch máu thiếu lớp cơ chun ở giữa. Nếu tiếp tục bị căng quá mức, túi phình sẽ vỡ gây xuất huyết não. Bệnh diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng.



Do đó, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi trẻ có những triệu chứng đau đầu, đặc biệt xảy ra đột ngột mà trước đó trẻ hoàn toàn bình thường.



Theo Giang Tử (SGTT.VN )