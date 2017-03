Cứu bệnh nhân nuốt viên thuốc còn nguyên trong vỉ

Bệnh nhân là N.T.L (40 tuổi, trú P.Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng), nhập viện trong tình trạng đau buốt hậu môn, đi tiêu ra máu nhiều ngày liền. Qua kiểm tra, các bác sĩ khoa Ngoại, phát hiện có vỉ thuốc nằm trong hậu môn. Bệnh nhân cho biết nhiều ngày trước có mua thuốc uống, do không chú ý nên uống nhầm viên thuốc còn vỉ.



Viên thuốc có vỉ vuông vức, sắc cạnh đã đi qua dạ dày, qua ruột non, ruột già và dừng lại ở trực tràng, gây nhiều tổn thương bên trong. Các bác sĩ đã mở hậu môn gắp lấy dị vật, hiện đang tiếp tục kiểm tra bên trong để xử lý những tổn thương do vỉ thuốc gây ra.





Theo Diệu Hiền (TNO)