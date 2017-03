Cứu bệnh nhi bị trào ngược dạ dày lên lồng ngực

Bệnh nhi tên Nguyễn An Hưng, ba tuổi, ngụ ở quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng sốc nặng, sốt cao, thở mệt, suy hô hấp, trụy mạch, tay chân lạnh...



Các bác sĩ phải dùng thuốc vận mạch và chống sốc cho bệnh nhi. Sau khi làm các kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy dạ dày bệnh nhi bị xoắn lại nằm trên lồng ngực do thoát vị cơ hoành bẩm sinh. Ngay lập tức bệnh nhi được mổ cấp cứu để đưa dạ dày xuống ổ bụng, đồng thời vá lỗ hở ở cơ hoành.



Hiện tình trạng bệnh nhi đã được cải thiện và vẫn đang được theo dõi tại Khoa hồi sức Ngoại của bệnh viện.



Theo bác sĩ Hiếu, nếu không được hồi sức tốt và mổ cấp cứu kịp thời bệnh nhi sẽ tử vong do dạ dày bị xoắn lại gây hoại tử hoặc tử vong do suy hô hấp bởi phần phổi bị chèn ép.



Thoát vị cơ hoành là khiếm khuyết bẩm sinh với tỷ lệ mắc khoảng 1/12.000 trẻ, bệnh thường được phát hiện và điều trị ngay từ khi trẻ mới sinh ra với các dấu hiệu ngực phồng, tím tái, khó thở.../.



Theo Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)