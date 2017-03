Cứu một bệnh nhi bị thủng trực tràng, bàng quang

Theo bác sĩ Toàn, bệnh nhi bị tai nạn là B.V.C. (7 tuổi, trú tại thôn Bái Gạo, xã Mậu Lâm, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng kêu đau khắp bụng. Bé C. bị ngã rồi ngồi vào cọc sắt của trục xe đạp trẻ em.



Qua khám ban đầu vùng bụng bé C., các bác sĩ thấy bụng bệnh nhi này bị chướng, có phản ứng thành bụng. Khi siêu âm và chụp CT scanner ổ bụng bé C. thấy rất nhiều dịch tự do ổ bụng, nên các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phúc mạc do thủng trực tràng, bàng quang. Ngay sau đó, bé được mổ cấp cứu.



Khi mổ, các bác sĩ phát hiện ổ bụng bé có rất nhiều nước tiểu, có giả mạc giữa các quai ruột, vết thương xuyên thủng mặt trước trực tràng qua mặt sau bàng quang và xuyên thủng đáy bàng quang vào ổ bụng gây viêm phúc mạc.



Sau 15 ngày phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đến ngày 31-1 bé đã tự đi lại, ăn uống bình thường, tiểu tiện tốt...



