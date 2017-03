Cứu sống 2 vợ chồng bị ong đốt sùi bọt mép

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 20 phút, bà Nèang Phương (56 tuổi) và ông Chau Liên (74 tuổi) cùng ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - An Giang từ phía sau núi chạy ra kêu cứu do bị ong đốt.

Ông Chau Liên đang được điều trị tại Bệnh xá Quân dân Sư đoàn 330

Thấy nạn nhân trong cơn hoảng loạn, một phóng viên báo An Giang có mặt gần đó lập tức đưa ông bà đến Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 330 cách khoảng 5 km.

Khi đến bệnh xá, ông Chau Liên đã sùi bọt mép, còn bà Phương gào thét do đau nhức. Bác sĩ - Trung tá Dương Ngọc Thanh cùng ê kíp trực đã truyền dung dịch, sử dụng thuốc chống dị ứng và cho thở ôxy.

Ông Thanh cho biết ông Chau Liên nhập viện trong tình trạng hôn mê do sốc nặng, do bị loại ong mật đốt khoảng 200 mũi, còn bà Phương bị khoảng vài chục mũi. Nếu không kịp thời cứu thì sẽ khó qua khỏi.

Sau 30 phút sơ cấp cứu, hai vợ chồng đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải được tiếp tục theo dõi. Khi tỉnh lại, bà Phương kể trong lúc đang nằm võng trong trại giữ vườn thì bầy ong từ đâu bay đến đốt túi bụi, ông Phương ở trần nên bị nặng hơn.

Bác sĩ Thanh xác định loại ong đốt 2 bệnh nhân là ong mật rừng có bầy đàn rất đông và hung dữ. Do bị phá tổ lấy mật nên đàn ong trở nên hung hãn, gặp người là vây đốt.

Theo Bửu Khang (NLĐO)