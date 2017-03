Cứu sống bé sơ sinh nặng 650 gam

Bé gái được đặt tên là Nguyễn Hà An. Trước đó, mẹ bé Hà An là chị Nguyễn Thị Kha (43 tuổi, ở thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) nhập viện ở tuần thai thứ 25 khi có dấu hiệu tiền sản giật, tăng huyết áp mạnh. Đây là lần mang thai thứ tư của chị Kha.



Tại Bệnh viện Phụ sản trung ương, chị Kha được điều trị năm ngày nhưng huyết áp tiếp tục tăng buộc phải chuyển đến Viện Tim mạch quốc gia. Tình hình bệnh không thuyên giảm dù đã vào chuyên khoa tim mạch, chị Kha tiếp tục được đưa sang khoa sản - Bệnh viện Bạch Mai.



Điều trị tại khoa sản 10 ngày, huyết áp chị Kha vẫn tăng vọt, khó kiểm soát. Không thể trì hoãn vì có thể nguy hiểm đến tính mạng thai phụ, nên ngày 22-11-2011 các bác sĩ quyết định mổ lấy thai dù chị Kha mới mang thai 28 tuần. Sau khi mổ, huyết áp sản phụ lập tức ổn định nhưng em bé sinh sớm nên chỉ nặng 650 gam, phải chuyển cấp cứu tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai.



Quá trình cấp cứu bệnh nhi rất khó khăn do việc thở máy, đặt ống nội khí quản, bơm thuốc giãn nở phổi đều khó vì bé quá nhỏ.



Theo PGS Dũng, bé gái được cứu sống là nhờ được cấp cứu ngay sau sinh, tiếp đó được thở máy không có oxy mà hoàn toàn dùng khí trời. “Cái khó là phải giữ được nồng độ oxy thấp (luôn trong tình trạng đói oxy và khí CO2 hơi thừa một chút để giúp vừa đủ oxy, đủ máu nuôi dưỡng các cơ quan của cơ thể, vừa giúp phòng ngừa bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non).



Sau thời gian điều trị 2,5 tháng, bé gái được xuất viện ngày 6-2. Khi xuất viện, bé nặng 1,2kg, hoàn toàn khỏe mạnh, không bị biến chứng của trẻ sinh non, các chức năng của mắt, tim, phổi... ổn định.



Theo NGỌC HÀ (TTO)