Cứu sống bệnh nhân bị bắn thủng đầu

Theo phim chụp X-quang, bệnh nhân bị một vết thương chệch thái dương bên phải 1 cm đang rỉ máu, bên trong có một đầu đạn dài 3 cm nằm ở vùng thái dương bên phải, xuyên qua sàn sọ găm vào trần hốc mắt phải. Sau hơn ba giờ phẫu thuật, BV đã lấy đầu đạn ra khỏi người, cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân trú tại thôn 3, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam và người nhà không cho biết lý do anh bị bắn. BV đã báo sự việc cho Công an huyện Tiên Phước và công an đang điều tra.

BC (Theo Dân Trí).