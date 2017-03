Cứu sống bệnh nhân bị cáp cắt đứt khí quản

Theo Ng.Thạnh (NLĐO)

Bệnh nhân là ông Bùi Xuân An (SN 1967, ngụ Đắc Lắk), nhập viện cấp cứu ngày 21-10 trong tình trạng chấn thương cổ, khó thở, phải ngồi để thở, vùng cổ ngực sưng nề, ho ra máu tươi…Qua kiểm tra X-quang, CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đứt hoàn toàn khí quản, tổn thương vùng sụn giáp tuyến dưới, tràn khí màn phổi. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật nối lại khí quản, đặt ống thở… cứu bệnh nhân. Sau 1 ngày phẫu thuật, hiện ông An đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển theo chiều hướng tốt.TS-BS Trần Phan Chung Thủy, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện viện Chợ Rẫy, cho biết khoa thường tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn chấn thương vùng khí quản nhưng trường hợp này là hy hữu. Bệnh nhân bị đứt khí quản kín rất khó phát hiện, nếu xử lý chậm dễ nguy hiểm tính mạng do nhiễm trùng, không thở được.Trước đó, trong lúc ông An đang lưu thông trên đường bằng xe gắn máy thì hai xe tải đang kéo nhau bằng dây cáp đi qua. Do không thấy sợi cáp, ông băng ngang qua và bị cáp cứa cổ. Bệnh nhân được sơ cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy.