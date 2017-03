Cứu sống bệnh nhân tim ngưng đập

Ngày 17-1, Bệnh viện Triều An (TP.HCM) cho biết vừa kịp thời cứu sống hai bệnh nhân bị ngưng tim do điện giật và sốc phản vệ do uống thuốc.

Bệnh nhân bị điện giật được cứu sống là anh N.H.M. (19 tuổi, quê Quảng Ngãi). Tối 26-12-2011, trong lúc đang sửa điện tại nhà thì anh M. bị điện giật bất tỉnh. 20g20 cùng ngày khi được đưa vào Bệnh viện Triều An cấp cứu, anh M. đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, mạch bằng không.



Êkip hồi sức cấp cứu đã tích cực cấp cứu, sốc điện, bóp bóng, đặt nội khí quản và một tiếng sau bệnh nhân có mạch, có nhịp tim trở lại và được cho thở máy, điều trị… Sau hơn 10 ngày điều trị, săn sóc đặc biệt anh M. có dấu hiệu hồi tỉnh, được rút bỏ nội khí quản, tay chân bình thường, không bị liệt.



Đến ngày 17-1 bệnh nhân đã tỉnh hơn.Trước đó vào trưa 22-12-2011 bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị bệnh nhân N.T.T.N. (56 tuổi, Q.6, TP.HCM) bị sốc phản vệ sau khi được cho uống thuốc điều trị hen suyễn.



Khi đến Bệnh viện Triều An cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào hôn mê, thở ngáp, không bắt được mạch, tay chân tím tái, tim đập rời rạc. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, kết hợp cho bệnh nhân thở máy... Sau năm ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe tốt và được cho xuất viện.



Theo L.TH.H. (TTO)