Cứu sống cụ ông bị dao găm từ cổ xuống ngực

Theo Hạnh Duyên (NLĐO)

Ngày 23-8, Khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe cụ ông T.V.C. (SN 1940, ngụ quận 6) đang tiến triển tốt, tạm thời qua cơn nguy kịch. Trước đó, ông Cung được con cháu đưa vào bệnh viện trong tình trạng cây dao còn găm sâu từ cổ xuống ngực.Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thanh Bình, Khoa Ngoại Lồng ngực cho biết: “Nếu ông cụ được chuyển đến bệnh viện chậm hơn thì có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng. Do vết dao đâm sâu từ thượng đòn gây thủng phổi, chạm tĩnh mạch chính và mất máu. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật và hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và xuất viện trong thời gian tới”.Theo khuyến cáo của bác sĩ Bình, nếu bị vật nhọn hoặc dao đâm vào người thì nên để yên dị vật và không được rút ra vì dễ mất máu, ảnh hưởng đến tính mạng.Theo thông tin ban đầu, do giận con cái nên ngày 21-8, ông C. đã dùng dao Thái Lan đâm từ cổ xuống phổi để tự tử. Tuy nhiên, người nhà phát hiện đưa ông đi cấp cứu kịp thời.