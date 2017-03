Cứu sống hai bé trai bị đâm nhiều vết thương trên người

Theo THÙY DƯƠNG (TTO)



Đó là bé Lê Thành Phụng, 2 tuổi và Lê Trung Lợi, 6 tuổi, là anh em con chú con bác, cùng ở Quận 5, TP.HCM.Trước đó, lúc 16g15 ngày 25-6, hai cháu nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên người, ruột bị lòi ra ngoài. Cháu Phụng nhập viện trong tình trạng sốc, mạch huyết áp không đo được, chảy nhiều máu và có 5 vết thương ở ngực, bụng, trong đó có một vết thương lớn từ lồng ngực trái đâm thẳng xuống gây thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan trái. Còn vết thương từ bụng trái đâm vào làm thủng ruột già, rách toác 4 chỗ ở ruột non và ruột lòi ra ngoài ổ bụng. Ngoài ra, cháu còn bị cắt đứt gân ở hai bàn tay.Các bác sĩ đã khâu gan, cầm máu, khâu cơ hoành, dạ dày, đoạn ruột già, gân tay, cắt bỏ một khúc ruột non đã bị đâm nát, sau đó khâu lại ruột cho cháu Phụng.Cháu Lợi có hai vết thương đâm từ bụng trái xuyên qua thận trái gây ra tiểu máu, làm thủng ruột già, ruột non, toác thành bụng, làm ruột lòi ra ngoài, do bị thiếu máu nuôi nên 20 cm ruột non đã bị hoại tử. Cháu Lợi cũng được khâu thận để bảo tồn thận trái, khâu lại ruột non, ruột già và cắt bỏ một phần ruột bị hoại tử.Đến trưa 26-6, tình trạng hô hấp và tuần hoàn của hai cháu đã ổn định.Theo lời kể của ba cháu Lợi, các cháu đang ngồi chơi ở hành lang trước nhà ở chung cư An Bình, Quận 5 thì bị một người thanh niên sống cùng trong chung cư cầm dao đâm nhiều nhát trên người.