Cứu sống một bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở

Bệnh nhân là nam, 59 tuổi, ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau nặng ngực, vã mồ hôi, mệt mỏi, nôn ói và đột ngột ngưng tim, ngưng thở.



Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp. Êkíp bác sỹ cấp cứu tiến hành hồi sức tim phổi tích cực, xoa bóp tim, đặt nội khí quản và thở máy cho bệnh nhân.



Sau cấp cứu, bệnh nhân có nhịp tim trở lại nhưng block nhĩ thất cấp 3. Lúc này, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân khó có khả năng qua khỏi và nguy cơ chết não do đã ngưng tim kéo dài.



Sau khi hội chẩn, được gia đình bệnh nhân đồng ý, êkíp can thiệp tim mạch của bệnh viện đã quyết định tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời và chụp mạch vành cho bệnh nhân. Kết quả chụp mạch vành phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải, gây nhồi máu cơ tim cấp.



Các bác sỹ đã nong và đặt 1 giá đỡ mạch vành phải để tái lưu thông mạch máu cho bệnh nhân. Hình ảnh sau can thiệp cho thấy dòng máu của bệnh nhân đã lưu thông tốt.



Sau 48 giờ cấp cứu, nhịp tim bệnh nhân đã trở lại bình thường nên các bác sỹ đã rút máy tạo nhịp tạm thời cho bệnh nhân. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được điều trị nội khoa tích cực tại bệnh viện.



Bác sỹ Trần Minh Hậu, Trưởng khoa Nội tim mạch, cho biết bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, gần như đưa đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời.



Việc cứu sống bệnh nhân trong những tình huống này phải có đầy đủ các thiết bị, sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng của êkíp bác sỹ tiến hành cấp cứu.../.

Theo Thanh Sang (TTXVN)