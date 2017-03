Cứu sống một học sinh đã chết lâm sàng do ngạt nước

Nạn nhân may mắn được cứu sống là em Phạm Văn Thông, trú tại xã Sơn Giang, học sinh lớp 11, trường PTTH Hương Sơn. BS Nguyễn Văn Hòe, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, cho biết, khoảng 18h ngày 22/6, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân Thông trong tình trạng đã chết lâm sàng do ngạt nước. Rất nhanh chóng, bệnh viện đã huy động các y bác sỹ có chuyên môn tập trung cứu nạn nhân.



Bằng kinh nghiệm, kết hợp với phác đồ cấp cứu khoa học các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn đã cứu sống thành công nạn nhân Thông. Theo BS Hòe, hiện sức khoẻ của cháu Thông đang dần bình phục, các xét nghiệm cho thấy, tim, phổi nạn nhân bình thường.



Trước đó, theo gia đình nạn nhân cho biết, chiều 22/6, trên đường phụ giúp bạn gặt lúa về khi đi qua một đập nước Thông không may bị đợt gió lớn đẩy rơi xuống đập rồi chìm xuống. Rất may nhiều người nhìn thấy lao xuống đập vớt Thông lên tiến hành sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện.



Theo Lý Dũng (Dân trí)