Cứu sống một thanh niên tắc động mạch phổi cấp

Ngày 5/8, bệnh nhân N.V.X được đưa đến Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) trong tình trạng khó thở, nhịp thở nhanh. Kết quả xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp huyết động không ổn định…



Với tình trạng này, nếu không được điều trị, bệnh nhân sẽ ngày càng khó thở, suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, các bác sĩ đã quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết (thuốc làm phá hủy cục máu đông) cứu sống bệnh nhân. Sau khi được hồi sức, thở oxy dùng thuốc chống đông và truyền thuốc tiêu sợi huyết, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng được cải thiện.



Bác sĩ Hoàng Bùi Hải (BV Đại học Y Hà Nội) cho biết, đây là bệnh nhân trẻ tuổi nhất bị tắc động mạch phổi cấp được chẩn đoán và điều trị bằng thuốc tiêu sợ huyết tại BV. Lúc đầu bệnh nhân có bị chấn thương phần mềm ở cổ chân trái, sau 20 ngày thấy chân trái sưng nên nghĩ là do đụng giập hoặc là nhiễm khuẩn. Rất may, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên việc điều trị đã mang lại kết quả.



Theo bác sĩ Hải, chẩn đoán tắc động mạch phổi gặp nhiều khó khăn do triệu chứng lâm sàng thường thay đổi và không đặc hiệu, khiến cho nhiều bệnh nhân tắc động mạch phổi chủ quan đến viện muộn hoặc dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. Nhiều trường hợp tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện hoặc ngay khi nhập viện. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hải với bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp khó thở là dấu hiệu hay gặp nhất, ngay cả khi người bệnh nghỉ ngơi hoặc khi gắng sức. Ngoài ra, các dấu hiệu khác như nhịp thở nhanh, đau ngực khi hít sâu, hoặc đau ngực kiểu tức nặng, ngất, ho ra máu,vã mồ hôi, chân tay lạnh, sưng đau chân một bên, hoặc tụt huyết áp có thể là các dấu hiệu gợi ý cần phải vào viện để khám cấp cứu.





