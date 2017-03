Cứu sống một trẻ sơ sinh bị vỡ dạ dày

Sau một tuần được mổ để đưa các tạng về ổ bụng, sức khỏe bệnh nhi đã dần hồi phục. Theo các bác sĩ đây là trường hợp hiếm gặp.

Trước đó, do bệnh nhi quấy khóc, gồng người, bụng chướng… nên gia đình đưa đến bệnh viện địa phương. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm ruột chưa rõ nguyên nhân và được chuyển đến BV Nhi đồng 1. Tại đây ghi nhận bệnh nhi sốt cao gần 40oC, mạch nhanh, môi tái… Kết quả siêu âm và phẫu thuật cho thấy bệnh nhi bị thoát vị hoành và vỡ dạ dày do bị xoắn.

D.TÍNH