Cứu sống nữ bệnh nhân bị tai nạn vỡ tim

Ngày 30-10, trên đường đi làm về, bà Hải bị tai nạn. Người nhà đã đưa bà Hải đến Bệnh viện Đa khoa Thuỷ Nguyên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.



Bác sĩ Nguyễn Thắng Toản, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực Ngoại, cho biết bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp rất thấp (60/10), mạch 110 lần/phút, toàn bộ phần ngực trái sưng phù nề, phần đầu và dưới mắt tụ máu…



Khi siêu âm tim, các bác sỹ phát hiện dịch ở màng tim và chẩn đoán bệnh nhân có thể đã bị vỡ tim, cần mổ kịp thời. Khi mở lồng ngực, kíp phẫu thuật xác định bệnh nhân bị vỡ tâm nhĩ phải làm tràn ra khoang ngoài của màng tim hơn 800 ml máu. Các bác sĩ khâu thành công đường vỡ ở tâm nhĩ phải dài khoảng 2 cm, sau đó chuyển bệnh nhân ra phòng hồi sức cấp cứu.



Hiện bệnh nhân Nguyễn Thị Hải đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê, huyết áp chưa ổn định và phải thở bằng máy. Bệnh nhân đang được truyền bù dịch và điều trị trợ tim.



Theo bác sĩ Toản thì đây là một ca bệnh hiếm gặp. Khác với những ca bị thủng tim do vật sắc nhọn đâm vào thì nạn nhân có thể chỉ bị tổn thương ở vị trí nhất định. Còn ở trường hợp bà Hải, có thể khi tai nạn xảy ra vùng ngực bị va đập vào vật cứng làm nạn nhân vỡ tim do chấn thương, khiến cơ tim bị tổn thương nhiều. Khi tim bị vỡ, lượng máu trào ra rất lớn khiến tim không co bóp được.



Trường hợp bà Hải, ngoài chấn thương vùng ngực thì bệnh nhân còn bị chấn thương sọ não. Bác sĩ Toản khẳng định việc phẫu thuật chấn thương tim cho bà Hải đã thành công. Song, để khẳng định bệnh nhân có thể phục hồi trở lại được thì còn phải chờ cho chấn thương ở tim ổn định, sau đó sẽ tiếp tục để điều trị chấn thương khác.



Trước đó, Bệnh viện Việt Tiệp cũng đã cứu sống một bệnh nhân vỡ tim khác do tai nạn giao thông.