Cứu sống sản phụ bị nhau bong non thể nặng

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng nặng, thở ngáp, da nhợt nhạt, vã mồ hôi nhớt... Kết quả siêu âm cho biết bệnh nhân mang thai (2,6 kg) khoảng 38 tuần; thai đã chết trong bụng mẹ, khô ối, nhau bong non tụ máu sau nhau nhiều. Sản phụ được hội chẩn mổ cấp cứu lấy thai và cắt tử cung bán phần. Sau mổ và điều trị hồi sức tích cực, hiện nay sản phụ đã dần hồi phục, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo BS Hồ Ngọc Linh (BV Đa khoa Kon Tum) - nhau bong non thường xảy ra ở ba tháng cuối của thai kỳ, diễn biến đột ngột, nhanh chóng, có thể đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi do tình trạng choáng vì mất máu, biến chứng rối loạn đông máu hay vô niệu. Do vậy cần phải chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời mới cứu sống được mẹ và thai nhi.

N.LINH