Đã biết người vứt gà, heo chết xuống giếng

Theo tường trình của chủ trại gà, ông không chỉ đạo nhân viên bỏ xác gà dưới giếng mà nhân viên tự làm. Ông Lưu được phân công nhiệm vụ thu gom gà chết để thiêu hủy hoặc bán cho các trại nuôi cá nhưng không thiêu hủy, bán được nên đã mang xác gà quăng xuống giếng.

Ngày 24-11, chủ trang trại An Thịnh đã xử lý mùi hôi, vớt xác gà chết dưới giếng. Trại gà An Thịnh đã thuê xe bồn chở nước sạch đến bơm xuống giếng để pha loãng nước ô nhiễm. Sau đó, bơm nước lên, xả ra rẫy rồi rắc vôi, xịt thuốc khử trùng. Bên cạnh đó, công ty An Thịnh cũng cho người xuống giếng nạo vét và làm sạch giếng. Theo Chi cục Thú ý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số gà chết không phải do dịch bệnh mà do chết tự nhiên trong quá trình chăn nuôi.

Vào ngày 19-11, qua phản ánh của người dân, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã móc dưới giếng hoang lên bốn bao tải xác gà và heo chết. Trước đó nữa, do mùi hôi thối bốc lên nên người dân đã phát hiện việc trên.

HÀ THÁI