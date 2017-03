Đã có 40 người bị bọ cắn phải nhập viện

PGS – TS Nguyễn Văn Châu –Viện Sốt rét – Kí sinh trùng – Côn trùng T.Ư cho biết, qua những thông tin mà chúng tôi có thì loài “bọ” gây chết người ở Trung Quốc thời gian vừa qua là loài ve thuộc họ ve cứng (Ixodidae), bộ ve bét (Acarina), lớp hình nhện (Arachnida), không phải loài côn trùng. Loài ve cứng này chưa hề phát hiện được ở Việt Nam.



Còn tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương, từ đầu tháng 7 đến nay, Viện đã tiếp nhận khoảng 40 trường hợp bị bọ xít đốt. Những người bị bọ xít đốt thường bị đốt vào ban đêm. Do bọ xít hút máu thường đốt khi con người đang ngủ say và không gây đau ngay nên không phát hiện được khi đang bị đốt. Khi bị bọ xít đốt thường có các triệu chứng như sưng tấy hay sốt nhẹ. Thường những triệu chứng trên đều khỏi sau khoảng 1 tuần và không để lại dấu vết gì trên da và không thấy bất kỳ biến chứng nào.



Người dân sau khi bị bọ xít hút máu đốt có thể dùng những biện pháp dân gian để trung hòa axít do bọ xít tiết ra như bôi vôi, kem đánh răng hay rửa sạch vết đốt bằng xà phòng. Lưu ý, người bị bọ xít hút máu đốt không nên gãi nhiều làm xây xát da gây bội nhiễm. Nếu các vết do bọ xít đốt sưng to hay bị sốt cao, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị.



PGS – TS Nguyễn Văn Châu cho biết, qua nghiên cứu, bước đầu nhận định loài bọ xít hút máu (tên khoa học là Triatoma rubrofasciata) xuất hiện trên phạm vi khá rộng, không riêng gì Hà Nội. Thời gian gần đây, loài bọ xít này đã được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số địa phương ven biển miền Trung. Trên thực tế nó đã tồn tại ở các địa phương từ nhiều năm nay.





