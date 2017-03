Đã có chín người tử vong vì sốt xuất huyết

Ngày 10.6, bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh, Bến Tre đã tiếp nhận thêm 14 ca tiêu chảy, nâng tổng số bệnh nhân tiêu chảy lên hơn 310 trường hợp. Trong đó kết quả xét nghiệm từ trung tâm Y tế dự phòng tỉnh trong hai ngày gần đây có thêm sáu mẫu cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Như vậy, từ khi phát hiện dịch đến nay đã có 45 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính.



Nguồn nước sông rạch được xác định đã nhiễm khuẩn. Bác sĩ Nguyễn Hữu Định, phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre cho rằng, tập quán cầu tiêu ao cá vẫn tồn tại ở khu vực này, nguồn nước được xả trực tiếp ra các sông, kinh rạch. Một số trạm cấp nước tập trung lại lấy nguồn nước mặt này để thực hiện chương trình cấp nước sạch. Theo ông, cần thiết hơn cả trong lúc này là nguồn nước sử dụng phải được khử trùng tốt bằng chloramine, bịt các miệng xả nước từ các ao cá đối với vùng đã có những ca mắc tiêu chảy.



Tại Đồng Tháp, bác sĩ Dương Ân Hận, phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng cho biết, bình quân mỗi tháng toàn tỉnh có khoảng 2.000 ca tiêu chảy nhưng chưa đến mức độ lây lan thành dịch. Riêng tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, trong tuần đầu tháng 6 có 56 ca tiêu chảy nhập viện, trong đó đa phần là trẻ em.



Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Ấn, giám đốc trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp, năm nay, sốt xuất huyết đã phát mạnh ngay cả trong mùa khô. Đến thời điểm này Đồng Tháp có gần 800 ca sốt xuất huyết. Trong đó có 95 ca ở mức độ nặng và đã có hai trường hợp tử vong. Ở tỉnh An Giang, đến cuối tháng 5 cũng có khoảng 900 ca sốt xuất huyết, trong đó có ba ca tử vong… tăng gấp đôi so cùng kỳ 2009. Ông Hận nhận định, sở dĩ sốt xuất huyết phát mạnh trong mùa khô có một phần nguyên nhân do đô thị hoá, dân cư tập trung đông thì việc dự trữ nước, hố chứa nước thải… là môi trường cho muỗi vằn sinh sản, truyền mầm bệnh.



Theo báo cáo của bộ Y tế, trong tháng 5 vừa qua, cả nước ghi nhận 3.388 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 40 tỉnh, thành phố, trong đó có chín trường hợp tử vong. Tích luỹ số ca mắc/tử vong từ đầu năm là 12.868/12. Ngày 10.6, TS Nguyễn Văn Bình, cục phó cục Y tế dự phòng, nói mặc dù số ca mắc và tử vong giảm so với cùng kỳ năm 2009 nhưng từ nay đến cuối năm mới là mùa của sốt xuất huyết. Khu vực được coi là nóng của bệnh này vẫn là phía Nam. Năm nay ngân sách dành cho phòng chống sốt xuất huyết là 84 tỉ đồng.



Cũng liên quan đến dịch bệnh, bộ Y tế cho biết đã khống chế được tình hình bệnh lỵ tại Cao Bằng sau khi có sáu ca tử vong. Theo kết quả nghiên cứu của cục Y tế dự phòng, viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, vi khuẩn tả đang lưu hành ở nước ta từ năm 2007 đến nay có hiện tượng tăng độc lực, có khả năng gây bệnh cảnh lâm sàng mạnh hơn, tồn tại lâu hơn trong môi trường. Tại Việt Nam từ đầu năm 2010 đến nay, cả nước ghi nhận 69 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả tại chín tỉnh, thành là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, An Giang, TP.HCM, Tây Ninh, Bến Tre.





Theo Ngọc Tùng – L. Hà ( SGTT)