Đã có thuốc tránh thai cho đàn ông

Thuốc tiêm tránh thai cho đàn ông được quảng cáo tốt hơn cả bao cao su và có tỉ lệ thành công tương tự như thuốc ngừa thai dành cho phụ nữ. Ảnh: Blogspot.com.

Theo trang Daily Bhaska, một loại vắc-xin phòng tránh thai cho nam giới, do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Edinburgh phát triển, đã được chứng minh thành công trong việc ngăn ngừa việc mang bầu ngoài ý muốn trong một cuộc thử nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).



Cuộc thử nghiệm do WHO đứng ra tổ chức quy tụ 200 cặp vợ chồng khắp thế giới. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng kết hợp hai hoóc môn testosteron và progesteron, làm giảm đáng kể lượng tinh trùng trong tinh dịch ở người đàn ông.



Sau cuộc thử nghiệm thành công 100% ở Scotland, các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh hy vọng thuốc của họ có thể trở thành một lựa chọn phòng tránh thai mới, giúp nam giới chia sẻ nhiều hơn gánh nặng kế hoạch hóa gia đình với bạn đời của mình.



"Các kết quả thu được rất đáng khích lệ và mọi việc đều tiến triển tốt", giáo sư Richard Anderson - một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.



Các nhà nghiên cứu khẳng định, kỹ thuật tiêm thuốc phòng tránh thái mới có thể làm giảm lượng tinh trùng ở đàn ông từ mức trên 20 triệu tinh trùng/ml tinh dịch xuống bằng 0. Trong khi đó, nam giới sẽ không thể khiến bạn tình mang bầu nếu có lượng tinh trùng thấp hơn ngưỡng 1 triệu/ml. Loại thuốc mới được quảng cáo là có khả năng phòng tránh thai tốt hơn cả bao cao su và có tỉ lệ thành công tương tự như thuốc ngừa thai dành cho phụ nữ.



Theo nhóm nghiên cứu, để đạt hiệu quả tốt nhất, cứ hai tháng, các quý ông cần được tiêm loại thuốc tránh thai mới một lần.





Theo Thanh Bình (VNN)