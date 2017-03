UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo do Quỹ VinaCapital và tổ chức Trả lại tuổi thơ (Giving It Back To Kids) - Mỹ tài trợ.

Chương trình dự kiến sẽ triển khai ngay trong năm 2010 với khoảng 20 trẻ em nghèo được mổ tim miễn phí. Tổng kinh phí của chương trình là 600 triệu đồng, trong đó có 180 triệu đồng là vốn đối ứng từ nguồn quỹ Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng. L.PHI