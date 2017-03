Đại hội đồng LHQ thông qua tuyên bố loại trừ HIV

Các đại biểu tại Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS. (Nguồn: AP)



Tuyên bố nêu các mục tiêu rõ ràng và khả thi định hướng cho các nỗ lực phản ứng toàn cầu chống HIV/AIDS trong thập kỷ tới nhằm đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên mới không còn HIV/AIDS.



Các mục tiêu cần đạt được vào thời điểm 2015 bao gồm: giảm 50% số ca lây nhiễm HIV/AIDS theo đường tình dục; giảm 50% số người bị lây nhiễm HIV/AIDS qua tiêm chích ma túy; đảm bảo không còn trẻ sơ sinh bị lây truyền HIV/AIDS từ mẹ ; tăng phổ cập tiếp cận liệu pháp điều trị ART; 15 triệu người nhiễm HIV/AIDS được kéo dài sự sống và giảm 50% số người nhiễm HIV/AIDS bị chết vì lao phổi.



Tuyên bố dài 17 trang kêu gọi các chính phủ thể hiện ý chí chính trị để đạt được các mục tiêu nói trên đúng hạn vào năm 2015, tăng cường các nỗ lực toàn cầu loại trừ HIV/AIDS, hối thúc các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế tiếp tục các cam kết và can dự vào phản ứng toàn diện ở cộng đồng, địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm đảo ngược xu thế phát triển hiện nay của HIV/AIDS và làm dịu tác động kinh tế xã hội của căn bệnh này.



Trong Tuyên bố chính trị, các chính phủ cũng cam kết thúc đẩy các nỗ lực tăng tuổi tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho tất cả người nhiễm HIV/AIDS.



Tuyên bố khẳng định ngăn chặn HIV/AIDS phải là nền tảng của phản ứng toàn cầu chống HIV/AIDS và Liên hợp quốc đóng vai trò thiết yếu trong phản ứng này.



Các nước thành viên Liên hợp quốc cam kết thu hẹp khoảng cách về nguồn lực toàn cầu chống HIV/AIDS, tăng nguồn lực này từ 22-24 tỷ USD hàng năm từ nay đến năm 2015.



Tuyên bố nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp tăng quyền tiếp cận các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS đối với những người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao trong đó lần đầu tiên bao gồm cả đối tượng là nam giới quan hệ tình dục đồng tính. Văn kiện trên cũng cam kết trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, loại trừ bất bình đẳng giới, lạm dụng giới và bạo lực giới phải được thực hiện không chậm trễ.



Liên hợp quốc nhấn mạnh để thực hiện Tuyên bố chính trị của Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc về HIV/AIDS năm 2011, các nước cần thực hiện ngay các biện pháp cụ thể, trong đó cần tận dụng các thành tựu khoa học mới nhất để có thể biến các mục tiêu nêu trong Tuyên bố thành hiện thực.



Đối với HIV/AIDS, điều trị cũng đồng nghĩa với phòng ngừa và ngăn chặn vì các bằng chứng khoa học chứng minh điều trị HIV/AIDS có thể giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS từ người này sang người khác giảm tới 96%.



Hiện tại, trên thế giới đang có 34 triệu người nhiễm HIV/AIDS, 16 triệu trẻ em mồ côi vì mất cha mẹ do HIV/AIDS, 7.000 ca nhiễm mới virus chết người này mỗi ngày, hầu hết ở các nước nghèo.



Liên hợp quốc đặc biệt lo ngại các quỹ dành cho các chương trình HIV/AIDS vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để phản ứng hiệu quả trước căn bệnh này.



Ít nhất 20 cơ quan bưu chính các nước trên thế giới đã tham gia Sáng kiến toàn cầu phát hành hơn 3 triệu tem về HIV/AIDS trong năm nay để thu hút sự chú ý của thế giới đối với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và tầm quan trọng của việc ngăn chặn những trường hợp lây nhiễm mới./.