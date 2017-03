Đại lý thuốc Tây chữa bệnh trái phép

Cùng ngày, Công an huyện Tuy An cho biết đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ một số vật chứng để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Đinh Thị Thu Hà (42 tuổi, ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) trong khi đang truyền dịch tại đại lý này vào ngày 14-2.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, chồng bà Hà, thì gần đây vợ ông hay kêu đau đầu, chóng mặt nên sáng 14-2, ông Toàn đưa vợ đại lý thuốc Tây Mỹ Lộc mua thuốc về uống rồi ông Toàn tiếp tục đi công việc. Chỉ một lát sau, khi ông quay lại thì nghe tin vợ đã tử vong.

Chai dung dịch truyền cho bà Hà tại đại lý thuốc Tây Mỹ Lộc. Ảnh: TẤN LỘC

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc kể: “Tôi và bà Hà vốn có quen biết từ trước. Khi vào mua thuốc, bà Hà bảo đau đầu, chóng mặt. Khi đo, tôi thấy huyết áp của bà Hà cao nhất là 100 mm Hg, thấp nhất là 60 mm Hg nên tôi nghĩ bà Hà đau đầu do bị thiếu máu não, rối loạn tiền đình nên tôi khuyên bà Hà truyền dịch. Bà Hà bảo chị làm sao cho em khỏe là được. Thế nhưng khi mới truyền dịch được 5 phút, cháu tôi phát hiện bà Hà bị co giật. Tôi đo lại huyết áp bà Hà thì thấy tăng lên 180 rồi 200 mm Hg. Chúng tôi hốt hoảng kêu bác sĩ ở gần đến cứu giúp, hô hấp nhân tạo nhưng không kịp. Chúng tôi chở bà Hà đến bệnh viện huyện cấp cứu nhưng khi đến gần bệnh viện, bà Hà giật người mạnh hai lần rồi ngất luôn”. Theo BV Đa khoa huyện Tuy An, khi đưa đến bệnh viện, bà Hà được xác định đã tử vong trước đó.

BS Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết: “Đại lý Mỹ Lộc chỉ cho phép bán lẻ thuốc Tây, không được hoạt động khám, chữa bệnh. Do đó, việc đại lý này tổ chức khám, chữa bệnh là hoàn toàn sai. Chúng tôi đang cử Thanh tra Sở Y tế làm rõ việc truyền dịch dẫn đến chết người tại đại lý thuốc Tây Mỹ Lộc để xem xét rút giấy phép hoạt động của đại lý; đồng thời cơ quan pháp luật sẽ xử lý hành vi gây hậu quả nghiêm trọng này”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho biết loại dịch truyền cho bà Hà là dung dịch tiêm truyền có hiệu Lactated Ringer’s, sản xuất Hong Kong (Trung Quốc), ngày sản xuất 26-2-2011, hạn sử dụng 25-2-2014. Bà Lộc cũng thừa nhận chỉ làm đại lý bán lẻ thuốc Tây, không có giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, do từng làm y tá trước đây nên ngoài việc bán thuốc, bà cũng hay khám bệnh, chích thuốc cho nhiều người. “Tôi biết đây là việc làm trái pháp luật nhưng không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy” - bà Lộc nói.

TẤN LỘC