Đàn ông đang... “yếu” đi

Nghiên cứu này được nhóm chuyên gia y tế do bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản TPHCM (CGRH - thuộc ĐH Quốc gia TPHCM), phụ trách thực hiện. Đây cũng là báo cáo thực hiện quy mô lớn đầu tiên ở nước ta về đánh giá kết quả tinh dịch đồ trên bệnh nhân Việt Nam theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên 4.000 nam giới lần đầu tiên thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ tại các trung tâm điều trị vô sinh tại TPHCM, đã xác định có hơn 85% trường hợp bất thường về tinh dịch.

Kết quả nghiên cứu mới này cho thấy sự bất thường tinh dịch đồ ở nam giới Việt Nam có khuynh hướng gia tăng, trong đó có sự suy giảm về số lượng, chất lượng và hình dạng của tinh trùng. Những bất thường đó đã ảnh hưởng lớn đến khả năng thụ tinh, dẫn đến việc vô sinh ở nam giới. Đây cũng là xu hướng được y văn thế giới báo động trong những năm qua. Theo các chuyên gia y tế, đến nay vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân sự suy giảm tinh trùng ở nam giới và khó điều trị.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Phó Khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), cứ 100 cặp vợ chồng vô sinh thì 40% do vợ, 30% do chồng, 20% do cả vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Các yếu tố dẫn đến nguy cơ vô sinh ở nam giới là quai bị, chấn thương bộ phận sinh dục, phẫu thuật vùng chậu, bất thường cơ quan sinh dục…