Đàn ông thường chết vì ung thư nhiều hơn phụ nữ

Báo cáo được công bố hôm 12/7 trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (Dấu ấn sinh học và cách phòng chống ung thư) đã phân tích tỷ lệ sống trong 5 năm đối với 36 loại ung thư khác nhau.



Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong ở nam và nữ chênh lệch lớn nhất đối với ung thư miệng, với 5,51 người nam chết so với 1 người nữ.



Tiếp đến là ung thư thanh quản với tỷ lệ 5,37 người nam chết so với 1 người nữ. Ung thư hầu dưới với tỷ lệ 4,47 người nam so với 1 người nữ và ung thư thực quản là 4,08 người nam so với 1 người nữ.



Xu hướng tương tự được ghi nhận đối với các loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất, gồm ung thư phổi (2,31 người nam so với 1 người nữ), và ung thư đại trực tràng (1,42 người nam so với 1 người nữ).



Với ung thư tuyến tụy, tỷ lệ này là 1,37 nam/nữ, ung thư bệnh bạch cầu 1,75 nam/nữ và ung thư gan là 2,23 nam/nữ.



Các nhà nghiên cứu nói khó có thể xác định nguyên gây ra sự chênh lệch về tỷ lệ tử vong ở nam và nữ này, nhưng khẳng định các khối u hoạt động khác nhau và thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng không giống nhau.



Một ví dụ tại Mỹ, khi được phát hiện, số đàn ông bị ung thư ở giai đoạn cuối thường nhiều hơn so với phụ nữ./.