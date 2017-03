Đang ngủ, thiếu nữ bị giá sách đè vỡ gan

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 26-7 cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân H.T.H. bị tai nạn hy hữu vào rạng sáng 24-7.



Theo gia đình bệnh nhân, có thể do giá sách quá nặng nên đã bật đinh khỏi tường và đổ ập xuống người bệnh nhân H khuya 23-7. Ngay sau đó, H. bị đau bụng dữ dội nên gia đình đã chuyển H. vào Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai).



Bệnh nhân nhập viện vẫn tỉnh táo, huyết động ổn định nhưng khi siêu âm bụng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ gan hạ phân thùy IV. Bệnh nhân đã được chỉ định điều trị nội khoa để bảo tồn phần gan đã vỡ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.



Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai), những tai nạn do bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày, cẩu thả trong sắp xếp và trang trí đồ đạc rất thường gặp. Phổ biến nhất là những tai nạn do đứt chân tay với các vết thương rộng, gãy các chi do trượt ngã cầu thang hoặc vấp phải các đồ đạc trong nhà, thậm chí chấn thương sọ não do quạt trần rơi vào đầu…



Cách đây không lâu, một bé trai 5 tuổi ở Hải Phòng cũng đã tử vong do chấn thương sọ não vì bị tivi 29 inch ở một nhà trẻ tư nhân rơi vào người lúc đang ngủ. Nguyên nhân là do chiếc kệ ti vi đã quá cũ kỹ, xập xệ lại đặt ở gần nơi cháu bé nằm ngủ.



Còn Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP HCM từng tiếp nhận một bé trai 16 tháng tuổi và một bé gái 2,5 tuổi bị xuất huyết não do tivi rơi vào đầu.



Qua những tai nạn trên, các bác sĩ cảnh báo đồ dùng trong gia đình luôn là mối đe dọa rình rập, có thể gây thương tích hoặc nguy hiểm đến tính mạng; do đó phải cẩn thận trong việc sắp xếp, bài trí đồ đạc nhất là đối với những gia đình có trẻ nhỏ.



