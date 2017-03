Đằng sau những ca sinh 8

Nhiều đến nỗi... đếm sót



Hồi tháng 7 vừa qua, bà mẹ 14 đứa con Nadya Suleman đã đưa bọn trẻ tới bãi biển Los Angeles (Mỹ) để nghỉ ngơi. Tất cả 14 đứa trẻ đều được sinh nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, 3 trong số chúng bị tàn tật. Đôi khi phát điên vì quá bận rộn, Nadya Suleman lại nói mình căm ghét lũ trẻ này.

Ca sinh 8 của Nadya Suleman diễn ra vào ngày 26.1.2009 tại Bệnh viện Kaiser Permanente ở Bellflower, bang California. 8 đứa trẻ (6 trai và 2 gái) được sinh ra thông qua phẫu thuật mổ lấy thai khi người mẹ lâm bồn ở tuần thứ 30. Bệnh viện Kaiser Permanente đã phải huy động đội ngũ bác sĩ sản khoa, nhân viên y tế lên tới gần 50 người để thực hiện ca mổ.







Nadya Suleman khi mang 8 thai ở tháng cuối trước khi sinh - Ảnh: TMZ; Sơ đồ vị trí thai nhi từ bụng Nadya Suleman - nguồn: SPUC Nadya Suleman khi mang 8 thai ở tháng cuối trước khi sinh - Ảnh: TMZ; Sơ đồ vị trí thai nhi từ bụng Nadya Suleman - nguồn: SPUC



“Kỳ tích” gây tranh cãi

Những ca sinh 8 khác trên thế giới- Năm 1967, tạp chí Time từng ghi nhận được ca sinh 8 ở Mexico City (Mexico) với tên gọi “trường hợp hiếm 1/nghìn tỉ”, nhưng đáng buồn là cả 8 trẻ đều chết trong vòng 13 giờ sau đó. Trước đó, vào năm 1921 và năm 1934, đã có 2 ca sinh 8 được ghi nhận lần lượt tại Mexico và Trung Quốc. - Năm 1979, tờ New York Times ghi nhận thêm ca sinh 8 ở Ý, trong đó 6 trẻ chết sau khi sinh được 2 tuần, chỉ còn 2 trẻ sống sót.- Năm 1985, sản phụ tên Sevil Capan ở Thổ Nhĩ Kỳ hạ sinh 8 con nhưng 6 trẻ chết sau khi sinh được 12 giờ, 2 trẻ còn lại cũng qua đời sau đó 3 ngày.- Năm 1996, sản phụ người Anh Mandy Allwood sinh 8 con, nhưng đáng buồn là tất cả đều tử vong.

Cùng năm đó, một ca sinh 8 cũng được ghi nhận tại Tây Ban Nha, trong đó 2 trẻ chết non.- Năm 1998, ca sinh 8 đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ là của sản phụ Nkem Chukwu, trong đó đứa trẻ nhỏ nhất có trọng lượng chưa đầy 300g đã chết khoảng một tuần sau khi sinh vì suy tim và phổi. - Năm 2000, một ca sinh 8 khác được ghi nhận ở Ý nhưng 4 trẻ tử vong.

Ban đầu dựa trên kết quả siêu âm, các bác sĩ dự tính đón 7 đứa trẻ, nhưng cuối cùng họ phát hiện thêm đứa trẻ thứ 8 trong khi đỡ đẻ (một bé trai, được gọi là “baby H”). Cả 8 trẻ đều sinh non khoảng 9 tuần lễ, trọng lượng mỗi bé khác nhau, trung bình từ 680g đến gần 1,5 kg. Ca sinh mổ này diễn ra trong 5 phút; có 2 bé phải cần ống thở và một máy thở, còn một bé khác cần bổ sung ô-xy.Trước đó, nước Mỹ từng ghi nhận ca sinh 8 đầu tiên tại Houston vào năm 1998 của sản phụ Nkem Chukwu, tuy nhiên đứa trẻ nhỏ nhất có trọng lượng chưa đầy 300g đã chết vì bị suy tim và phổi một tuần sau khi sinh. Chính vì thế mà ca sinh 8 của Nadya Suleman được giới truyền thông Mỹ lúc đó đánh giá là một kỳ tích; trong khi giới chuyên gia lại đưa ra nhiều khuyến cáo. Còn các bà mẹ bình thường khác chỉ biết “lắc đầu chào thua”, không hiểu 8 đứa trẻ chen chúc cách nào để tồn tại trong bụng mẹ.Theo các chuyên gia về sinh sản thì việc đẻ một lượt 8 con chẳng có gì đáng tự hào. Thậm chí ca sinh 8 này còn trở thành đề tài tranh cãi về đạo đức sau khi giới truyền thông phát hiện bà mẹ Nadya Suleman trước đó đã có 6 đứa con và dư luận nghi ngờ khả năng cô có thể nuôi dạy 14 đứa con sau này. Giới chuyên gia và dư luận càng phản ứng hơn khi bác sĩ Michael Kamrava - người tiến hành thụ tinh nhân tạo cho Nadya Suleman ở phòng khám West Coast IVF tại Beverly Hills, sau đó đã bị khai trừ khỏi Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ (ASRM).Sean Tipton, người phát ngôn của ASRM, nói rằng bác sĩ Kamrava liên tiếp vi phạm các nguyên tắc của hiệp hội. ASRM chỉ cho phép chuyển một hoặc hai phôi vào tử cung bệnh nhân dưới 35 tuổi trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Trong khi theo lời của Nadya thì bác sĩ Kamrava đã chuyển tới 6 phôi cho cô, sau đó có 2 phôi chia tách thành các cặp sinh đôi, do đó mà cô mang bầu 8 thai. Chưa kể nhiều người còn nghi ngờ vị bác sĩ đã tiêm hormone sinh sản cho Suleman để kích thích rụng trứng, rồi dùng số trứng rụng để thụ tinh trong ống nghiệm. Với việc thụ tinh ống nghiệm, các bác sĩ hoàn toàn có thể kiểm soát số con của người phụ nữ, nhưng dường như bác sĩ điều trị của Suleman đã phớt lờ điều đó.Các chuyên gia cho rằng càng sinh sớm thì đứa trẻ càng có nguy cơ tử vong hoặc mắc các vấn đề khác về sức khỏe, cũng như khó kéo dài tuổi thọ. Các nguy cơ này bao gồm chảy máu não, bại não, hỏng ruột, chậm phát triển hoặc những bệnh nguy hiểm khác. Mặt khác, những đứa trẻ sinh ra thường có kích thước nhỏ và yếu, do chúng phải tranh nhau nguồn chất dinh dưỡng và phải chen chúc với nhau ở không gian chật hẹp trong bụng mẹ.Theo Nhật Vân (TNO) tổng hợp