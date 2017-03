Đánh thức đề kháng bằng kích ứng vật lý

Tiểu nhiều lần trong ngày, có người đến mấy chục lần; tiểu không hết, vừa tiểu xong lại mắc tiểu; tiểu buốt khiến nạn nhân không dám tiểu mạnh rồi ấm ức suốt ngày; đau thắt lưng khiến nhiều nạn nhân gõ cửa thầy thuốc khoa chỉnh hình để tìm bệnh cột sống; đau vùng hội âm, kể cả đau hậu môn khiến nhiều người cứ tưởng có vấn đề với đường ruột; đau sau khi giao hợp đến độ cơm chẳng lành canh hết ngọt.

Kẹt thêm cho bệnh nhân là bệnh ít khi được chẩn đoán chính xác vì thường khi bệnh nhân không đến ngay thầy thuốc niệu khoa. Đáng nói hơn nữa, cũng theo thống kê ở CHLB Đức, ít thầy thuốc sản phụ khoa lưu tâm đến vấn đề này.



Nạn nhân vì thế thường không được điều trị sớm, nên không chỉ mất chất lượng cuộc sống mà nhiều căn bệnh khác từ đó có thể phát tán oan uổng vì sức đề kháng của nạn nhân khó tránh không bị xói mòn nhanh chóng.

Nếu quay trở về với bối cảnh của xứ mình thì lại thêm lắm nỗi nhiêu khê. Trước hết, tỉ lệ mắc bệnh viêm bàng quang ở xứ mình khó thấp hơn xứ người. Kế đến, số bệnh nhân đến ngay thầy thuốc cũng khó cao hơn.





Thêm vào đó, quan trọng vô cùng là đa số bệnh nhân “bị” điều trị ngay bằng thuốc kháng sinh, bất kể bệnh có do bội nhiễm hay không. Đây chính là điểm đáng nói vì trong đa số trường hợp, bệnh không do vi khuẩn hay nấm mốc mà do tác hại của nước tiểu ngay trên niêm mạc của bàng quang. Nước tiểu tất nhiên lúc nào cũng có trong bàng quang nhưng sở dĩ “gậy ông đập lưng ông” là vì niêm mạc bàng quang không còn đủ sức tự bảo vệ.





Tình trạng này xảy ra thường xuyên, vì: Nạn nhân có thói quen nín tiểu trong giờ làm việc và lại thêm uống nước không đủ; nước tiểu chứa quá nhiều chất a xít do hậu quả của stress, lạm dụng rượu bia, dược phẩm; sức đề kháng bị tiêu hao vì lao tâm, lao lực hay do các căn bệnh khác chưa được điều trị đến nơi đến chốn.





Chính vì thế, bên cạnh việc điều chỉnh nếp sinh hoạt, thay vì dùng thuốc kháng sinh để rồi tiền mất lại thêm tật lờn thuốc, thầy thuốc hiện nay đang cổ động cho việc áp dụng nhiều phương pháp tương đối đơn giản nhưng hiệu quả điều trị thấy rõ, như: Chườm nóng vùng bụng dưới, ngâm chân nước ấm, thể dục vùng chậu, châm cứu, xung điện.

Những phương pháp điều trị kể trên đều có chung một điểm tương đồng là không nhồi thêm vào cơ thể đã mỏi mệt các loại hóa chất tổng hợp mà mượn kích ứng vật lý để đánh thức sức đề kháng. Đây chính là một điểm rất đáng nói khi bàn về chuyện sức khỏe ở nước mình, nơi điều trị căn nguyên theo cơ chế sinh học vẫn còn là chuyện đâu đâu!