Dập tắt tin đồn cháu bé tử vong do ăn bột có độc

Chiều 31/10/2010, bác sỹ Vũ Văn Bến - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết trường hợp bé Nguyễn Ngọc Nhi (10 tháng tuổi), ngụ ấp 4, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, được đưa đến khoa Nhi cấp cứu đã tử vong do bị bệnh tim bẩm sinh chứ không phải do ăn bột dinh dưỡng có độc tố.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 27/10/2010, cha mẹ cho cháu Nhi ăn bột dinh dưỡng, nhưng vừa ăn được vài muỗng thì cháu khóc, có biểu hiện khó thở. Gia đình nhanh chóng chuyển cháu đến cấp cứu tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua chuẩn đoán, các y, bác sỹ xác định cháu Nhi có bệnh tim bẩm sinh, tim to hơn bình thường, cháu cũng bị viêm phổi nặng, có dấu hiệu sặc bột sữa, xuất huyết da… đây là ca bệnh của hội chứng Dow (còn gọi là rối loạn gen bẩm sinh). Dù tận tình cứu chữa nhưng sáng 28/10/2010, cháu Nhi đã tử vong. Như vậy, cháu Nguyễn Ngọc Nhi tử vong không phải là do ăn bột dinh dưỡng có độc tố. Chính quyền địa phương cần tuyên truyền giải thích để người dân biết, đồng thời xử lý nghiêm những kẻ cố tình tung tin sai lệch gây rối dư luận. Theo Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)