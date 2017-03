Đau đầu khi xem phim sex

Người này cho biết, cơn đau đầu xuất hiện chỉ sau năm phút xem phim sex và lên đến đỉnh điểm chỉ trong vòng 8 - 10 phút sau đó. Khi đó, cả phần trán anh muốn nổ tung.



Anh đã mắc chứng đau đầu trên trong vòng hai năm qua và chỉ khi uống thuốc ibuprofen và paracetamol 30 phút trước khi xem phim sex thì cơn đau đầu mới nhẹ hơn.



Xem phim sex có thể gây ra chứng đau đầu - Ảnh minh họa: Shutterstock



Các nhà thần kinh học không thể tìm ra nguyên nhân chứng đau đầu trên vì anh không có tiền sử đau đầu, không có tiền sử gia đình về chứng đau nửa đầu và chưa từng có chấn thương ở vùng đầu. Các kiểm tra về thể chất và tâm thần cũng cho kết quả bình thường.Cuối cùng, họ cho rằng, chứng đau đầu của anh là do có sự thay đổi ở những dây thần kinh cảm giác về cơn đau ở mặt và cằm. Những dây thần kinh này trở nên nhạy cảm hơn khi anh ở “trạng thái xúc cảm cao độ khi xem phim sex”.Chứng đau đầu liên quan đến tình dục thật ra không hiếm hoi như nhiều người vẫn nghĩ.Một nghiên cứu gần đây nhất của tiến sĩ Kuljeet Singh Anand xuất bản trên chuyên san Archivs of SexualBehaviour đặt giả thiết rằng, sự co thắt của cơ bắp liên quan đến tình dục đã dẫn đến chứng đau đầu tình dục nói chung.Tuy vậy, nghiên cứu này cũng bổ sung rằng tình dục cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển dòng chảy của máu ở các động mạch trong não.Theo Đức Trí (TNO)