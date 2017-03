Dầu dừa không là thần dược

Từ một chia sẻ trên mạng



Chất béo bão hoà trong dầu dừa còn cao hơn các loại mỡ động vật, uống kiểu này là cách nhanh nhất để... rối loạn mỡ máu. Ảnh: Hồng Thái



Đông, tây chưa đâu công nhận

Dầu dừa chưa được công nhận thực phẩm an toàn



Theo phân tích của PGS.TS.DS Nguyễn Phương Dung, phó trưởng khoa y học cổ truyền, trưởng bộ môn bào chế, đại học Y dược TP.HCM, tỷ lệ chất béo bão hoà trong dầu dừa còn cao hơn các loại mỡ động vật. Hơn nữa, vì chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào, nên dầu dừa không được tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như các tổ chức về thực phẩm dinh dưỡng có uy tín liệt vào danh sách thực phẩm an toàn cho sức khoẻ con người. Ngay cả việc sử dụng dầu dừa trong chiên xào, đun nấu ở nhiệt độ cao cũng cần hạn chế. Người mắc chứng suy nhược, phụ nữ mang thai, bệnh nhân đái tháo đường, xơ vữa động mạch không nên dùng dầu dừa để tránh nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Thành viên có tên Radar trên trang webtretho đã quảng bá rằng: “Uống dầu dừa mỗi ngày 2-3 muỗng sẽ chữa được rất nhiều bệnh. Cơ thể hồng hào, khoẻ mạnh, ổn định đường huyết. Một người dì của tôi đã dùng rồi, hiệu quả da dẻ căng bóng, hồng hào”.Sau thông tin này, nhiều thành viên website này hỏi nhau địa chỉ bán dầu dừa để mua trị bao tử, tim mạch, đái tháo đường, giảm cân, làm đẹp da. Có người còn xin chỉ cách làm dầu dừa tại nhà cho an toàn. Nhiều người mua dừa khô từ chợ về nạo vụn, vắt lấy nước cốt rồi đun sôi, cô đặc, cất vào chai đậy kín, uống ngày ba bữa, lại còn dùng dầu dừa đắp mặt, mát-xa toàn thân.Có trường hợp sau 2 ngày dùng dầu dừa thoa mặt đã phải tức tốc tìm đến phòng khám da liễu vì mặt bị nổi mề đay, ngứa ngáy, bác sĩ cho biết do dầu dừa tự nấu tại nhà không đúng cách, bị chua, gây phản ứng trên da mặt. Ngại nấu tại nhà, nhiều người đổ xô đến các khu chợ Kim Biên, đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM)... mua dầu dừa với giá từ 150.000 - 200.000 đồng một lít. Khi người viết gọi điện thoại đến một đại lý bán dầu dừa trên đường 3.2, quận 10, nhân viên đại lý này lập tức quảng cáo: “Một lít dầu dừa có giá 200.000 đồng, quá rẻ so với các loại thuốc đặc trị tây y hiện nay.Mỗi ngày một muỗng vào buổi sáng, “thuốc” thẩm thấu dần, ngấm ngầm trị bệnh trong cơ thể. Mà uống loại này phải kiên trì nghen, dùng mỗi ngày một muỗng đến khi hết hai lít thì hiệu quả sẽ rõ rệt. Dầu dừa còn giúp tăng tuổi thọ. Mà khi dùng dầu dừa, chị phải kiêng cữ nhiều loại dầu mỡ khác, kẻo giảm tác dụng. Dầu dừa được chứng minh là có giá trị dinh dưỡng cao hơn các loại dầu mè, dầu phụng, dầu đậu nành đó!”. Đại lý này còn có thêm một mớ thông tin trên mạng, theo đó dầu dừa có thể trị hơn 50 loại bệnh, từ viêm da đến mụn rộp, đái tháo đường, viêm gan C, thậm chí tiêu diệt vi-rút HIV và trị dứt ung thư!Theo lương y Đinh Công Bảy, tổng thư ký hội Dược liệu TPHCM, “Dầu dừa từ xưa được dùng để làm đẹp cho mái tóc của người phụ nữ, chế xà phòng hoặc làm chất đốt. Trong đông y, dầu dừa được dùng để điều trị các bệnh ngoài da, nhưng phải kết hợp với nhiều tá dược khác, chứ mỗi dầu dừa không đủ khả năng trị bệnh. Ngày trước, các sách đông y của Hải Thượng Lãn Ông cũng ít đề cập đến tác dụng của loại dầu này.Nếu sử dụng dầu dừa thường xuyên trong ăn uống hàng ngày, loại dầu này có thể sản sinh các chất gây tăng mỡ máu, chuyển hoá lipid. Hiện vẫn chưa có những nghiên cứu rõ ràng nào về công dụng của loại dầu này, người tiêu dùng nên thận trọng trong việc sử dụng”.Còn theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên chính khoa dược, đại học Y dược TPHCM: “Bất kỳ thông tin nào về thuốc trị bá bệnh đều không đúng sự thật, vì chẳng có thuốc nào có khả năng kỳ diệu như vậy. Chưa kể đến những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ gây thêm bệnh cho người tiêu dùng. Tốt hơn hết, có bệnh thì nên tìm bác sĩ, và trước khi dùng thuốc, thảo dược gì phải tìm hiểu kỹ càng nguồn gốc của loại thuốc, thảo dược đó xem chúng đã được cấp phép của bộ Y tế chưa, để tránh những hệ luỵ không ngờ về sau”.Theo Nguyên Cao (Sài Gòn tiếp thị)