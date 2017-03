Dấu hiệu bạn không khỏe mạnh

1. Môi nứt nẻ



Bạn có thể nghĩ rằng điều đó chỉ xảy ra do thời tiết, nhưng nứt môi, đặc biệt ở khóe môi, lại là dấu hiệu bạn thiếu vitamin B12. Hãy bổ sung bằng vitamin tổng hợp hoặc tư vấn bác sĩ.



2. Chiều cao giảm đi



Điều này nghe có vẻ lạ, bởi hiển nhiên là càng về già, bạn sẽ có càng xu hướng co thấp xuống. Tuy nhiên, tốc độ co thấp mà tăng nhanh có thể chỉ ra rằng có điều bất thường với bộ xương của bạn, đặc biệt là bệnh loãng xương. Nếu mắc bệnh này, xương bạn sẽ dễ gãy khi ngã hoặc dễ bị cong vẹo.



3. Thường phải dùng thuốc chống cảm lạnh



Thường xuyên bị cảm lạnh chứng tỏ bạn cần tăng khả năng miễn dịch của mình hoặc có điều gì đó bất ổn. Bạn có thể thiếu vitamin C hoặc nhiễm loại virus nào đó, vì thế hãy kiểm tra máu để xem có điều gì đáng lo và cố gắng cải thiện sức khỏe tổng trạng để có sức đề kháng tự nhiên.









Ảnh minh họa: fitnea.



Hãy để ý đến màu nước tiểu, bởi nó là dấu hiệu thú vị phản ánh sức khỏe của bạn. Nếu bạn mất nước, màu vàng đó là tự nhiên, nhưng nếu bạn uống đủ nước mà nó vẫn vàng sậm, chứng tỏ thận của bạn có vấn đề, và chất thải đã không được xử lý ổn thỏa. Hãy loại trừ nguyên nhân từ các loại nước uống và chỉ dùng nước trắng, nhưng nếu điều đó vẫn không thay đổi, hãy đi kiểm tra chức năng thận.Nếu bạn thấy mình xuất hiện nhiều mụn trứng cá, chàm hoặc các rối loạn da khác thường xuyên tại một vùng, điều đó không chỉ có nghĩa là bạn chăm sóc da chưa đúng mức hay dùng mỹ phẩm không đúng loại. Thay vào đó, nó có thể là hệ quả của một phản ứng dị ứng, hoặc là cách để cơ thể nói rằng bạn đang quá stress và cần phải sống chậm lại. Da là bộ phận đơn lẻ lớn nhất cơ thể, vì thế hãy lắng nghe nó để có những phản hồi kịp thời.Nếu bạn thấy giấc ngủ của mình thường xuyên bị gián đoạn, và bạn mắc một dạng mất ngủ nào đó, thường đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể và não bộ của bạn đang quá căng thẳng. Khi điều này xảy ra, cơ thể có thể mắc tất cả các loại bệnh, bởi hệ miễn dịch không làm hết được chức năng của nó.Nếu bạn ngủ dài hơn số giờ cần thiết, nhưng vẫn thấy mệt mỏi mỗi khi thức dậy, điều đó chứng tỏ tuyến giáp của bạn có vấn đề. Hãy kiểm tra tuyến giáp để loại trừ nguy cơ.