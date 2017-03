Dấu hiệu cảnh báo ung thư ở nam giới

Bất thường vùng vú: Hầu hết đàn ông không bao giờ xem xét khả năng bị ung thư vú. Dù không phổ biến nhưng rủi ro là có thể. Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo một số dấu hiệu đáng lo ngại liên quan đến vú mà cả giới nam và nữ cần lưu ý, đó là vùng da lõm, núm vú co rút, vùng da của núm vú đỏ hoặc bị rạn, núm vú chảy mủ...

Đau: Khi có tuổi, người ta thường cảm thấy đau hơn. Vì đau đớn là cảm giác mơ hồ nhưng nó có thể là một triệu chứng sớm của một số bệnh ung thư. Do vậy, khi cảm thấy đau, nên đi kiểm tra. Nếu không phải là ung thư thì người bị đau càng may mắn hơn vì ngoài loại được căn nguyên bệnh gây chết người, các bác sỹ sẽ có giải pháp để điều trị dứt cơn đau.

Thay đổi ở tinh hoàn: Ung thư tinh hoàn thường xảy ra ở nam giới tuổi từ 20 đến 39. Nếu được kiểm tra định kỳ là tốt nhất nhưng quan trọng vẫn là chế độ tự kiểm tra: Bất kỳ sự thay đổi trong kích cỡ của tinh hoàn, chẳng hạn như tăng hay co ngót đều là mối quan tâm, sưng hay cảm giác nặng nề cũng không nên bỏ qua. Nếu cảm thấy một cục cứng than (trong tinh hoàn) thì càng cần kiểm tra ngay lập tức.

Ho dai dẳng: Ho thường đi kèm với cảm lạnh, cúm và dị ứng, cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc nhưng ho dai dẳng, kéo dài hơn 3-4 tuần thì không nên bỏ qua. Nó có thể chỉ ra một số vấn đề khác như viêm phế quản mãn tính hay trào ngược acid, thậm chí là một triệu chứng của bệnh ung thư.

Thay đổi hạch bạch huyết: Nếu ai đó nhận thấy một cục sưng ở các hạch bạch huyết dưới nách hay ở cổ thì đó là lý do cần quan tâm. Nên chú ý hạch bạch huyết có xu hướng to lên liên tục trong một tháng, đừng ngần ngại đi gặp bác sỹ. Nếu không phải do nhiễm trùng, người ta sẽ phải làm sinh thiết để chẩn đoán ung thư.

Sốt: Sốt không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của viêm phổi, của một số bệnh khác và không loại trừ có thể do ung thư. Hầu hết các bệnh ung thư sẽ gây ra sốt tại một số điểm nhất định, nhất là khi khối u đã lan từ vị trí ban đầu sang bộ phận khác và cũng hay gặp phải ở ung thư hạch hoặc ung thư máu.

Giảm cân bất thường: Hầu hết chúng ta không dễ gì giảm cân. Nếu một nam giới giảm 10% trọng lượng cơ thể chỉ trong vài tuần thì cần đi thăm khám. Bác sỹ sẽ yêu cầu trả lời về chế độ ăn uống và tập thể dục của người đó cũng như kể ra các triệu chứng bất thường khác. Dựa trên thông tin đó, bác sĩ sẽ quyết định những xét nghiệm khác có cần thiết hay không.

Trầm cảm: Bất kỳ người đàn ông nào có cảm giác chán nản nên đi kiểm tra sức khỏe. Các chuyên gia đã tìm thấy mối liên hệ giữa trầm cảm và ung thư tuyến tụy.

Mệt mỏi: Đây cũng là một triệu chứng mơ hồ có thể gợi ý cho nguy cơ ung thư ở nam giới. Giống như sốt, người ta có thể mệt mỏi khi ung thư đã phát triển nhưng nó cũng có thể xảy ra sớm ở ung thư máu, ung thư đại tràng hay dạ dày.

Khó nuốt: Một số đàn ông có thể nhận ra sự cố nuốt nhưng sau đó học cách sống với nó. Theo thời gian, họ thay đổi chế độ ăn uống bằng một chế độ ăn uống nhiều chất lỏng hơn. Nhưng không phải ai cũng biết nuốt khó khăn có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư ruột, chẳng hạn như ung thư thực quản.

Ra máu bất thường: Nếu ho hoặc khạc nhổ ra máu, có máu khi tiểu tiện, đại tiện, nhất thiết phải đi khám bệnh. Sẽ sai lầm nếu cho rằng máu trong phân chỉ đơn giản là do trĩ, nó có thể là ung thư ruột kết. Bằng phương pháp nội soi, các bác sỹ có thể xác định bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh ung thư, dạng tiền ung thư hoặc để xác định những gì khác có thể gây ra chảy máu.

Thay đổi trong miệng: Nếu là người hút thuốc lá, nam giới cần đặc biệt cảnh giác với bất kỳ lỗ trắng nào bên trong miệng hoặc những đốm trắng trên lưỡi. Những thay đổi này có thể chỉ ra leukoplakia, một khu vực tiền ung thư, với các kích thích liên tục thì nó có thể tiến triển thành ung thư miệng.

Vấn đề tiết niệu: Khi đàn ông có tuổi, các vấn đề về tiết niệu xuất hiện thường xuyên hơn, ví dụ mót tiểu hơn, cảm giác bàng quang chưa rỗng. Nếu cảm thấy các triệu chứng ngày càng tồi tệ hơn, nên đi kiểm tra để xem có bất thường trong tuyến tiền liệt hay không.

Khó tiêu: Nhiều nam giới ở tuổi trung niên cảm giác như bị “đau tim” vì chứng khó tiêu, ngay cả khi ăn uống kỹ lưỡng. Nên nhớ, khó tiêu dai dẳng có thể là dấu hiệu của ung thư vòm họng, thực quản hoặc dạ dày.

