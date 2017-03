Dấu hiệu nhận biết người sắp bị... sét đánh

Các tia sét tạo thành hình ảnh kỳ vĩ trên trời, nhưng tiềm ẩn nguy cơ chết người. Ảnh: Corbis





Ảnh chụp McQuilken (phải) và cậu em trai Sean với mái tóc dựng ngược dị thường vào ngày 20/8/1975. Cả hai không biết họ sắp trở thành nạn nhân của "thần sét". Ảnh: Daily Mail



Theo Tuấn Anh( Daily Mail/VNN)

Hãng thông tấn NBC đưa tin, John Jensenius, chuyên gia an toàn về sét thuộc Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), vừa cho đăng tải hồi ức của một người đàn ông có tên McQuilken về ngày định mệnh 20/8/1975.Ông McQuilken, hiện 56 tuổi, kể ông từng đi bộ lên đỉnh núi Moro Rock trong Công viên Cù tùng quốc gia ở California với 2 em trai - Sean và Jeff, em gái Mary và một cô bạn có tên Margie.Trên đỉnh núi, nhóm của McQuilken nhận thấy thời tiết đang xấu đi và tóc của họ bắt đầu dựng đứng dị thường - điều tất cả lúc đó đều coi là rất buồn cười. Mary, lúc ấy 15 tuổi, đã chụp một số bức ảnh về hiện tượng này và không biết rằng chúng sẽ trở nên nổi tiếng.McQuilken nhớ, lúc đó, khi ông đưa cánh tay phải lên trên không, cái nhẫn ông đang đeo bắt đầu phát ra tiếng động to đến mức ai cũng có thể nghe thấy.Nhóm trẻ đã không biết rằng, các dấu hiệu về điện tích như vậy trong không khí là những dấu hiệu cảnh báo cần phải đi tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Bọn họ chỉ rời đỉnh núi khi nhiệt độ hạ xuống và trời bắt đầu mưa đá. Tuy nhiên, họ không đi được xa trước khi thảm họa xảy đến.McQuilken, người hiện là một kỹ sư phần mềm, mô tả, vào thời điểm sét đánh, thời gian như chậm lại, ánh sáng chói lòa xuất hiện cùng một cảm giác không trọng lượng và một tiếng nổ chói tai.Khi tỉnh lại trên mặt đất, McQuilken nhận thấy cậu em trai Sean bị sét đánh ngã quỵ, khói tuôn ra từ lưng cậu. McQuilken nhanh chóng chạy tới chỗ em trai và kiểm tra hơi thở cũng như mạch đập của cậu.May mắn là Sean còn sống và những người còn lại trong nhóm đã kịp thời đưa cậu trở lại bãi đỗ xe để lên đường tới bệnh viện cấp cứu. Sean bị bỏng độ 3 ở lưng và các khuỷu tay nhưng may mắn sống sót vì không tiếp đất hoàn toàn khi bị sét đánh.Dẫu vậy, một người đàn ông cũng bị sét đánh gần đó đã không qua khỏi do một vết bỏng nhỏ gần tim. Một người đàn ông khác, ở gần đỉnh núi và bị trúng sét vào thời điểm đó, đã bất tỉnh nhân sự và không hồi tỉnh khoảng 6 tháng sau đó dù vẫn sống sót.McQuilken đùa rằng, ông và người em trai không nhận được bất cứ sức mạnh siêu nhiên nào sau khi bị sét đánh. Tuy nhiên, họ đã nhận ra tầm quan trọng về việc phát hiện các yếu tố nguy cơ cũng như biết cẩn trọng không leo lên bất kỳ đỉnh núi nào khi trời có dấu hiệu giông bão.Như minh chứng trong câu chuyện, NOAA khuyến cáo, nếu tóc bạn bị dựng đứng khi đang có mặt trên một đỉnh núi hay gò, đồi, hãy tìm nơi trú ngụ ngay tức khắc vì bạn có nguy cơ bị trúng một tia sét chết người từ trên trời giáng xuống.