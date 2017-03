Dấu hiệu nhận biết sớm ung thư vú

Theo Lê Phương (VNE)



Đa số người bị ung thư vú đến viện khi đã muộnCắt ung thư vú mà vẫn giữ nguyên 'gò bồng đảo'Phụ nữ mãn kinh, béo phì, tiếp xúc nhiều với hóa chất, đã hoặc đang bị ung thư buồng trứng... có nguy cơ ung thư vú cao. Cần khám vú định kỳ và gặp bác sĩ khi có những biểu hiện bất thường ở vú.Theo bác sĩ CKII Nguyễn Vũ Mỹ Linh, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh nhũ hoa, Bệnh viện Hùng Vương, hiện nay thế giới chưa có thuốc để phòng ngừa ung thư vú. Tổ chức Y tế giới khuyến cáo các biện pháp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư nói chung, trong đó có chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể và quan trọng nhất là phát hiện sớm bệnh."Việc phát hiện sớm ung thư vú rất quan trọng vì có thể giúp chữa khỏi hoàn toàn, mang lại cuộc sống khỏe mạnh về thể xác và tinh thần. Tỷ lệ ung thư vú ở Việt Nam thấp hơn các nước phát triển nhưng chết do ung thư vú cao hơn do được phát hiện muộn", bác sĩ Linh nhấn mạnh.Ở giai đoạn sớm, rất khó để nhận ra dấu hiệu nghi ngờ bị ung thư vú. Ung thư vú ở giai đoạn sớm không biểu hiện ra ngoài, không nhìn thấy, không sờ được, chỉ phát hiện nhờ vào khám vú, chụp nhũ ảnh kiểm tra.Nên tìm đến bác sĩ càng sớm càng tốt khi thấy các biểu hiện:- Chảy dịch ở núm vú, có thể là dịch trong, vàng trong, màu sậm giống máu.- Núm vú bị loét, rỉ dịch.- Núm vú bị co kéo tụt vào trong.- Sờ được một mảng lộm cộm trong vú hay cục u ở vú hay nách.- Da vú bị nhăn, da dày giống da trái cam sành.- Da vú bị thay đổi hình dạng và màu sắc khác biệt so với bên vú kia.- Đau vú một hay nhiều nơi.Bác sĩ Linh cho biết, mọi phụ nữ đều có khả năng bị ung thư vú nhưng một số phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người khác. Nhóm này thường là:- Phụ nữ ở độ tuổi 45-50.- Phụ nữ mãn kinh trễ trên 55, có kinh sớm trước 10 tuổi.- Không có con, có con đầu lòng trên 35 tuổi, không cho con bú.- Đã bị ung thư vú một bên.- Trong gia đình có mẹ hay chị, em, con gái bị ung thư vú. Khoảng 5-10% ung thư do di truyền.- Bản thân đã có khối u vú với tăng sản ống tuyến vú không điển hình.- Đã hay đang bị ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung.- Tiếp xúc nhiều với hóa chất, tia xạ.- Chế độ dinh dưỡng nhiều thịt, giàu chất béo, ít rau quả và người hút thuốc lá, uống nhiều rượu.- Phụ nữ béo phì sau mãn kinh.- Uống lâu dài liên tục thuốc nội tiết thay thế sau mãn kinh."Nếu bạn nằm trong nhóm nguy cơ bị ung thư vú thì không có nghĩa là bạn sẽ mắc bệnh, đừng quá hoang mang, lo sợ. Bạn chỉ có nguy cơ mắc bệnh hơn người khác và nên tích cực khám định kỳ", bác sĩ Linh chia sẻ.