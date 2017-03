Đau mắt đỏ rất dễ lây lan

TP.HCM: Bệnh nhân đau mắt đỏ tăng đột biến Ở TP.HCM, từ đầu tháng 9 đến nay, mỗi ngày BV Mắt TP.HCM tiếp nhận khoảng 40-50 ca bệnh mắt đỏ đến khám (tăng gấp đôi so với ngày thường). Các khoa Mắt của các BV khác số lượng bệnh nhân cũng gia tăng tương tự. Còn tại Đà Nẵng, chiều 19-9, BS Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết hiện tại dịch đau mắt đỏ đã xuất hiện trên địa bàn TP. Tuy nhiên, đến nay dịch vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Hiện Sở đã chỉ đạo cho các BV và Trung tâm Y tế dự phòng TP tiến hành làm vệ sinh môi trường, tuyên truyền người dân dùng nước sạch, nhỏ thuốc cho trẻ em... H.VI - L.PHI Hà Nội: Thời tiết chuyển mùa, trẻ em nhập viện tăng Hà Nội đang vào thời điểm giao mùa. Đây là môi trường thuận lợi cho các loại virus phát triển khiến số trẻ em nhập viện do các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy tăng cao. BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh BV Nhi Trung ương, cho biết lượng bệnh nhân đến khám tăng cao gấp đôi so với ngày thường với gần 3.000 trẻ/ngày. Còn tại khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội), lượng bệnh nhân cũng tăng cao so với ngày thường. PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai, cho biết phần lớn các bệnh nhi vào viện với các triệu chứng ho kéo dài, sốt cao. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi dưới hai tháng tuổi đã bị viêm phế quản, viêm đường hô hấp và nhiều trường hợp tiêu chảy cấp. H.HÀ