Theo L.Anh - Đ.VỊNH (TTO)



Theo đó, điểm mới của thông tư là ban hành bảng điểm quy định rất rõ về tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm thuốc dự thầu, tiêu chuẩn năng lực của nhà cung cấp, nguồn gốc của thuốc và yêu cầu trong trường hợp giá thuốc bằng nhau, yêu cầu các hội đồng thầu xét chọn thuốc có điểm kỹ thuật cao hơn hoặc thuốc sản xuất trong nước có tiêu chuẩn tương đương.Trường hợp nhà thầu cung cấp nhiều loại giá cho một loại thuốc sẽ bị loại khỏi danh sách thuốc tham gia đấu thầu.* Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) Nguyễn Ngọc Hiền cho biết bệnh viện này đã hoàn tất và trình Bộ Y tế xem xét đề án thu viện phí qua ngân hàng, sẽ triển khai tại bệnh viện trong thời gian tới. Việc triển khai thu phí qua ngân hàng (chấp nhận trả viện phí bằng thẻ tín dụng) nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và an toàn trong vận chuyển viện phí tới ngân hàng.Ông Hiền cho biết Bệnh viện Bạch Mai đã thí điểm được một thời gian và là một trong số rất ít bệnh viện lớn ở VN triển khai thu viện phí bằng hình thức này.* UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định ban hành và cho áp dụng khung giá dịch vụ khám chữa bệnh. Theo đó, mức giá dịch vụ kỹ thuật trung bình ở các bệnh viện hạng 2 (bệnh viện cấp tỉnh) bằng 80%, ở các bệnh viện hạng ba (cấp huyện) trở xuống là 70% và đối với trạm y tế xã là 60% so với thông tư 04.