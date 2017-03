Đầu to ít bị mất trí nhớ

Nhóm khoa học gia thuộc ĐH Kỹ thuật Munich (Đức) do tiến sĩ Robert Perneczky làm trưởng nhóm đã tiến hành đo kích cỡ đầu và kiểm tra khả năng ghi nhớ của 270 bệnh nhân mắc chứng Alzheimer, đồng thời tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) phần não của họ để đo số lượng tế bào bị mất đi. Kết quả cho thấy những bệnh nhân với phần đầu to hơn có khả năng ghi nhớ và suy nghĩ tốt hơn những người có đầu nhỏ, ngay cả khi lượng tế bào não bị mất đi do chứng Alzheimer là như nhau.

Cụ thể cứ 1% tế bào não mất đi, nếu đầu ai to hơn 1 cm so với người khác thì khả năng ghi nhớ tốt hơn khoảng 6%. "Phát hiện này đã chứng tỏ kích thước não ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và là yếu tố giúp con người tăng khả năng chống chọi với những căn bệnh liên quan tới thần kinh như Alzeimer", tiến sĩ Perneczky nói. (Daily Mail) Theo TNO